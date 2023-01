Hisense annonce son intention de prendre en charge le protocole Matter dans ses produits pour la maison intelligente à l’échelle mondiale

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Hisense est heureux d’annoncer avoir rejoint la Connectivity Standards Alliance et prendra en charge le protocole Matter dans ses produits à partir de 2023, contribuant ainsi à simplifier et à améliorer l’expérience des consommateurs grâce à l’intégration et à l’interopérabilité transparentes de tous ses appareils domestiques intelligents. Le portefeuille du Groupe Hisense comprend des marques d’électronique grand public et d’appareils électroménagers tels que Hisense, Toshiba, Gorenje, ASKO, et ATAG, ainsi que des plateformes d’appareils intelligents telles que ConnectLife et VIDAA.

Ces marques vont se développer pour inclure l’électronique et les appareils compatibles avec le protocole Matter à l’avenir.

Matter est un nouveau protocole ouvert de maison intelligente pris en charge par de nombreuses entreprises, à la fois des chefs de file et des acteurs plus petits, créant ainsi une force inégalée dans l’avenir des maisons intelligentes. Matter s’efforce d’assurer une connectivité optimale de tous les appareils, d’une ampoule aux téléviseurs intelligents en passant par les principaux appareils ménagers, sans se soucier de la compatibilité.

"En tant que n°2 mondial et n°1 chinois des fabricants de télévisions et que fabricant de premier plan d'appareils ménagers, Hisense s’engage à améliorer la vie et l’expérience des consommateurs avec l’adoption de Matter", déclare David Gold, président de Hisense USA. "Matter permettra aux consommateurs de profiter de toutes les fonctionnalités et avantages clés que les produits du Groupe Hisense offrent, tout en s’intégrant de manière fluide à leurs applications et appareils intelligents préférés pour aider à rationaliser et à maximiser leur configuration de maison intelligente."

"L’adoption de Matter par notre membre Hisense est un autre exemple d’une entreprise mondiale d’électronique grand public qui voit la valeur que le protocole apporte à l’écosystème IdO, offrant ainsi une norme plus sûre et ouverte qui profite tant aux consommateurs qu’aux fabricants", déclare Chris Lapre, responsable de la technologie, Connectivity Standards Alliance. "Nous sommes ravis de voir à quelle vitesse la norme devient un élément incontournable pour des catégories comme les téléviseurs et les appareils électroménagers, et nous apprécions l’échelle mondiale que Hisense apporte à l'écosystème."

Grâce à Matter, les utilisateurs pourront utiliser tous leurs appareils intelligents compatibles Matter sur la même plateforme. Une fois configurés, il sera facile de connecter tous les appareils Matter aux applications et écosystèmes préférés et de permettre l’utilisation d’applications de base — telles que le simple fonctionnement des appareils et l’intégration dans les systèmes domestiques intelligents. Grâce à cela, les prochaines générations d’appareils intelligents du Groupe Hisense seront compatibles avec le protocole Matter.

À propos de Hisense

Hisense a son siège social à Qingdao, en Chine. Au cours des 54 dernières années, Hisense a toujours adhéré aux valeurs fondamentales de "l’intégrité, de l’innovation, du focus client et de la durabilité" et à la stratégie de développement de "base technologique solide et fonctionnement robuste". L’entreprise couvre des domaines tels que le multimédia, les appareils ménagers, les TI intelligentes et les services modernes. Avec le développement rapide de l'année écoulée, Hisense couvre aujourd'hui plus de 160 pays et régions. La télévision connectée, qui est le cœur de l’activité B2C de Hisense, a toujours été à l’avant-garde de l’industrie mondiale. Outre son activité B2C, Hisense occupe également la première place mondiale dans les secteurs B2B, y compris le transport intelligent, la médecine de précision et les communications optiques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.