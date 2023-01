CG Life en MC Services vormen een strategisch partnerschap tussen de VS en de EU

CHICAGO, DÜSSELDORF, MÜNCHEN & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--CG Life, een geïntegreerd bureau voor digitale marketing en public relations dat life science- en gezondheidszorgbedrijven ondersteunt, en MC Services AG, een groot Europees public relations- en investor relations-bedrijf met een vergelijkbare focus op life sciences, hebben vandaag een strategisch partnerschap tussen de bureaus aangekondigd. De twee bedrijven hebben een geïntegreerd serviceplatform gecreëerd voor biotech- en farmaceutische bedrijven om hun bereik en toegang gemakkelijker uit te breiden tot kapitaal, talent en zakelijke doelgroepen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Beide firma's blijven volledig en juridisch onafhankelijk.

Voor MC Services biedt deze samenwerking een door de industrie gerespecteerde gateway voor toegang tot marketing, branding, digitale marketing, public relations en advertentiemogelijkheden in de VS. En aangezien de klanten van CG Life steeds meer vragen om wereldwijde mogelijkheden op het gebied van PR, branding, betaalde media en meer, zal CG Life een zeer ervaren communicatie- en investor relations-team kunnen activeren in Europa en in het bijzonder in Duitsland, de grootste Europese markt voor gezondheidszorg.

"Toegang tot de Amerikaanse markt is van vitaal belang voor de Europese biofarmaceutische sector, en we hebben jarenlang gewerkt om onze klanten beter te verbinden met het life science-ecosysteem in de Verenigde Staten," aldus Raimund Gabriel, Managing Partner van MC Services. "We zijn verheugd om die missie voort te zetten door een strategische alliantie aan te gaan met CG Life, een gelijkgestemd bureau in de VS met een globale visie die in gelijke mate toegewijd is aan kwaliteit en prestaties."

"Door uitgebreide discussie, analyse en reflectie erkenden beide bureauteams dat we zeer vergelijkbare culturele waarden, toewijding aan onze klanten en wetenschap delen, en de nadruk leggen op het bieden van zakelijke oplossingen in plaats van alleen het leveren van diensten," verklaarde CG Life Managing Partner Erik Clausen. "We zouden niet tevredener kunnen zijn dat we in MC Services een partner hebben gevonden die de ervaring, vaardigheden en mentaliteit en relaties heeft om met ons en onze klanten samen te werken."

Over MC Services AG

MC Services AG is een internationaal public relations- en investor relations-bedrijf dat gespecialiseerd is in communicatie voor de sectoren life sciences en gezondheidszorg. Een sterk team van experts op het gebied van wetenschap, financiën, media en communicatie, met uitgebreide ervaring in de sector, positioneert MC Services als een toonaangevend life sciences-bureau in Europa.

Tot de langdurige klanten van MC Services behoren internationale openbare en particuliere bedrijven, maar ook durfkapitalisten en investeringsmaatschappijen. MC Services is al vele jaren een schakel tussen de gezondheidszorg en de financiële markten en biedt uitgebreide diensten op het gebied van investor relations, public relations en financiële transacties. MC Services is gevestigd in München, Düsseldorf, Berlijn, Londen en Boston. www.mc-services.eu

Over CG Life

De missie van CG Life, voortgestuwd door de wetenschap sinds 2003, is het vieren van wetenschappelijke ontdekkingen en medische innovaties door middel van persoonlijke en impactvolle merkervaringen. Het team integreert slimme strategieën, inspirerende creativiteit, inzichtelijke inhoud, slimme communicatie en digitale platforms om toonaangevende en baanbrekende merken op het gebied van wetenschap en gezondheidszorg te creëren en naar een hoger niveau te tillen. CG Life ondersteunt opkomende wetenschappelijke en technologische organisaties via The Market Element, een CG Life Agency. Maak contact met CG Life op LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.