Organon réalise un investissement stratégique dans Claria Medical pour soutenir le développement d'un dispositif médical expérimental utilisé pour l'hystérectomie mini-invasive

JERSEY CITY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Organon (NYSE : OGN), une entreprise internationale spécialisée dans la santé des femmes, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique dans Claria Medical, Inc., une entreprise privée qui développe un dispositif médical expérimental conçu pour être utilisé lors d'une hystérectomie laparoscopique mini-invasive. L'accord offre également à Organon l'option d'achat de Claria Medical.

« L'hystérectomie est l'une des interventions chirurgicales les plus couramment pratiquées chez les femmes,[1] c'est pourquoi il est primordial d'investir dans les nouvelles technologies afin de proposer des procédures plus sûres, plus simples et plus rapides », a déclaré Kevin Ali, CEO d'Organon. « Les collaborations telles que notre accord avec Claria Medical font partie intégrante de notre vision du développement commercial. Nous cherchons dans l'ensemble de l'horizon des solutions possibles - qu'il s'agisse de médicaments, de dispositifs ou d'autres technologies - qui peuvent améliorer la santé des femmes. Cet accord repose sur notre expérience en matière de dispositifs et s'aligne sur notre objectif qui consiste à répondre au besoin urgent d'innovations ».

Le premier dispositif expérimental de Claria, le Claria System, utilise un système intelligent de la retenue et de l'ablation de l'utérus qui vise à améliorer la procédure d'hystérectomie pour les patientes et les médecins. Le dispositif a été sélectionné pour être intégré au programme STeP (Safer Technologies Program) de la Food and Drug Administration américaine, un programme de collaboration visant à réduire le temps nécessaire à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs éligibles.

Alexey Salamini, CEO de Claria Medical, a déclaré : « Notre équipe est très heureuse de conclure cet accord stratégique avec Organon, qui transmet une connaissance approfondie en matière de santé des femmes. L'investissement d'Organon renforce le potentiel de notre technologie afin de permettre de meilleurs résultats chez les femmes. Nous attendons avec impatience de poursuivre notre programme clinique pour le Claria System et l'obtention de l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine ».

Selon les termes de l'accord, Organon versera un paiement initial de 8 millions de dollars et pourra acquérir Claria Medical à des conditions prédéfinies. Le paiement initial de 8 millions de dollars sera considéré comme une dépense de recherche et développement en cours en 2023.

À propos de Claria Medical

Claria Medical se passionne pour le développement de meilleurs traitements afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de santé des femmes. Claria est une start-up de dispositifs médicaux avant commercialisation qui développe des instruments chirurgicaux peu invasifs. Ses premières réalisations lui ont valu la désignation « Safer Technologies Designation » de la Food and Drug Administration américaine. Outre des financements privés, Claria Medical a bénéficié de subventions des prestigieux National Science Foundation et National Institute of Health pour développer des produits destinés à améliorer l'hystérectomie, la myomectomie et d'autres interventions chirurgicales.

À propos d'Organon

Organon est une entreprise mondiale de soins de santé dont l'objectif est d'améliorer la santé des femmes tout au long de leur vie. Organon possède un portefeuille de plus de 60 médicaments et produits dans toute une gamme de domaines thérapeutiques. Grâce au portefeuille de produits pour la santé des femmes, à l'expansion de l'activité des biosimilaires et à la stabilité des médicaments établis, les produits d'Organon génèrent des flux de trésorerie importants qui soutiendront les investissements dans l'innovation et les futures possibilités de croissance dans le domaine de la santé des femmes. En outre, Organon recherche des possibilités de collaboration avec des innovateurs biopharmaceutiques qui cherchent à commercialiser leurs produits en tirant pleinement profit de sa taille et de sa présence sur les marchés internationaux à croissance rapide.

Organon jouit d'une présence mondiale, d'une envergure et d'une couverture géographique importantes, de capacités commerciales de classe mondiale et compte actuellement environ 10 000 employés. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey.

Pour plus d'informations, consultez le site http://www.organon.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l'exception des informations historiques, ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la sphère de sécurité du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les attentes de la direction concernant l'investissement stratégique d'Organon dans Claria Medical et les avantages potentiels pour Organon de l'option d'achat exclusive de Claria Medical, les attentes d'Organon concernant la sécurité et l'efficacité du Claria System, et les attentes concernant le programme clinique du Claria System, notamment l'essai clinique pivot prévu pour 2023. Les déclarations prospectives sont reconnaissables par l'emploi de termes tels que « s'attend », « a l'intention », « anticipe », « planifie », « pense », « cherche », « estime », « expression du futur » ou des termes de sens similaire. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction d'Organon et sont soumises à d'importants risques et incertitudes. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes survenaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives.

Les risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'incapacité à mettre en œuvre notre stratégie de développement commercial ou à obtenir les avantages de nos projets d'acquisition ; les facteurs économiques généraux, notamment les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les conditions générales de l'industrie et de la concurrence ; l'impact de la pandémie actuelle de COVID-19 et l'émergence de variants ; l'impact de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation sur les soins de santé aux États-Unis et dans le monde ; les tendances mondiales orientées vers la limitation des coûts des soins de santé ; les avancées technologiques ; les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés inhérentes au développement de nouveaux produits, notamment l'obtention des approbations réglementaires ; la capacité d'Organon à prévoir avec précision ses résultats financiers et ses performances dans le temps ; les problèmes ou les retards de fabrication ; l'instabilité financière des économies internationales et le risque souverain ; les difficultés à développer et à maintenir des relations avec les contreparties commerciales ; la dépendance vis-à-vis de l'efficacité des brevets d'Organon et d'autres protections pour les produits innovants ; et l'exposition au contentieux, notamment le contentieux des brevets, et/ou aux actions réglementaires.

Organon ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives peuvent être consultés dans les documents déposés par Organon auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), notamment le rapport annuel d'Organon sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et les documents ultérieurs déposés auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante (www.sec.gov).

