Organon對Claria Medical進行策略投資，支援開發用於微創子宮切除術的研究性醫療器材

紐澤西州澤西市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球女性醫療保健公司Organon (NYSE: OGN)今天宣布對Claria Medical, Inc.進行策略投資。後者是一家私人公司，正在開發一種用於微創腹腔鏡子宮切除術的研究性醫療器材。該協議還賦予Organon收購Claria Medical的選擇權。

Organon執行長Kevin Ali表示：「子宮切除術是婦女最常做的手術之一[1]，因此投資新技術以實現更安全、更簡單和更快速的手術至關重要。諸如我們與Claria Medical簽署的協議這樣的協作是我們業務發展方法中不可或缺的一部分。我們在整個領域內尋找能夠改善婦女健康的潛在解決方案——可以是藥品、設備，抑或是其他技術。這項協議建立在我們的醫療器材經驗之上，並符合我們對於推進市場亟需的創新方面的關注。」

Claria的初始研究性器材為Claria系統，採用了一種智慧子宮封閉和提取系統，旨在為患者和醫生改善子宮切除術。該器材入選美國食品藥品管理局的更安全技術計畫(STeP)，該協作計畫旨在推動符合條件的器材更快地獲得上市許可。

Claria Medical執行長Alexey Salamini評論道：「Organon在女性健康方面擁有廣泛的知識累積，我們團隊很高興與Organon達成這項策略協議。Organon的投資增強了我們的技術在幫助改善女性健康方面的潛力。我們期待著繼續推動Claria系統的臨床計畫，並獲得美國食品藥物管理局的許可。」

根據協議條款，Organon 將預付800萬美元，並有權選擇依預定條款收購 Claria Medical。這項800萬美元的預付款將在2023年列為試驗中研發費用。

關於Claria Medical

Claria Medical熱衷於開發一流的療法，以滿足女性醫療保健領域尚未滿足的需求。Claria是一家開發微創手術工具的商業前醫療器材新創公司。早期的成果已入選美國食品藥物管理局的「安全科技計畫」(Safer Technologies Designation)。除了私人融資外，Claria Medical還獲得了久負盛名的美國國家科學基金會(National Science Foundation)和美國國家衛生研究院(National Institute of Health)的資助，以開發改進子宮切除術、子宮肌瘤切除術和其他外科手術的產品。

關於Organon

Organon是一家全球醫療保健公司，專注於改善女性一生的健康。公司在一系列治療領域擁有60多種藥物和產品。Organon的產品以女性健康產品組合為主導，還有不斷擴大的生物相似藥業務和穩定的成熟藥物特許經營權等，為公司創造了強勁的現金流，將支持投資於創新和未來的女性健康成長機會。此外，Organon也在尋求機會，透過利用公司在快速成長的國際市場的規模和業務，與希望將其產品商業化的生物製藥創新者合作。

Organon的業務足跡遍及全球，擁有顯著的規模和地理涵蓋範圍、全球首屈一指的商業能力以及大約1萬名員工，總部位於紐澤西州澤西市。

如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.organon.com，並透過LinkedIn和Instagram與我們聯絡。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

除此處提及的歷史資訊外，本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》安全港條款所指的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關以下事項的陳述：管理階層對Organon在Claria Medical的策略投資和Organon收購Claria Medical的獨家選擇權的潛在利益的預期、Organon對Claria系統的安全性和有效性的預期，以及關於Claria系統臨床專案的預期，包括計畫在2023年進行的關鍵性臨床試驗。前瞻性陳述可透過「期望」、「打算」、「預期」、「計畫」、「相信」、「尋求」、「估計」、「將」或具有類似含義的措辭識別。這些陳述根據Organon管理階層當前的信念和期望，並受到重大風險和不確定性的影響。倘若基本假設被證明不準確，或者風險或不確定性成為現實，則實際結果可能與前瞻性陳述中所述的結果存在重大差異。

風險和不確定性因素包括但不限於：無法執行我們的業務發展策略或無法實現計畫收購的收益；一般經濟因素，包括利率和匯率波動；一般產業狀況和競爭；仍在持續的新冠疫情以及變異株出現的影響；美國與國際製藥業法規及醫療保健法律的影響；全球醫療保健成本控制的趨勢；技術進步；競爭對手獲得的新產品和專利；新產品開發中固有的挑戰，包括取得法規審核；Organon準確預測其未來財務業績和績效的能力；製造環節的困難或延誤；國際經濟體的金融不穩定以及主權風險；與商業對手發展並保持關係所面臨的困難；對Organon專利有效性及其他創新產品保護措施的依賴；以及訴訟風險，包括專利訴訟和/或管制作為等。

Organon沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。可能導致結果與前瞻性陳述中描述結果存在重大差異的其他因素，可在Organon向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件中找到，包括Organon截至2021年12月31日的Form 10-K年報和隨後提交給SEC的文件。這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)查閱。

[1] Jacoby VL, Fujimoto VY, Giudice LC, Kuppermann M, Washington AE. Racial and ethnic disparities in benign gynecologic conditions and associated surgeries. Am J Obstet Gynecol. 2010 Jun;202(6):514-21. doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.039. （Jacoby VL、Fujimoto VY、Giudice LC、Kuppermann M、Washington AE。婦科良性疾病和相關手術的種族和民族差異。《美國婦產科雜誌》。2010年6月；202(6):514-21。doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.039）

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