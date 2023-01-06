Organon对Claria Medical进行战略投资，支持开发用于微创子宫切除术的研究性医疗器械

新泽西州泽西市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球女性医疗保健公司Organon (NYSE: OGN)今天宣布对Claria Medical, Inc.进行战略投资。后者是一家私营公司，正在开发一种用于微创腹腔镜子宫切除术的研究性医疗器械。该协议还赋予Organon收购Claria Medical的选择权。

Organon首席执行官Kevin Ali表示：“子宫切除术是妇女最常做的手术之一[1]，因此投资新技术以实现更安全、更简单和更快速的手术至关重要。诸如我们与Claria Medical签署的协议这样的协作是我们业务发展方法中不可或缺的一部分。我们在整个领域内寻找能够改善妇女健康的潜在解决方案——可以是药品、设备，抑或是其他技术。这项协议建立在我们的医疗器械经验之上，并符合我们对于推进市场亟需的创新方面的关注。”

Claria的初始研究性器械为Claria系统，采用了一种智能子宫封闭和提取系统，旨在为患者和医生改善子宫切除术。该器械入选美国食品药品管理局的更安全技术计划(STeP)，该协作计划旨在推动符合条件的器械更快地获得上市许可。

Claria Medical首席执行官Alexey Salamini评论道：“Organon在女性健康方面拥有广泛的知识积淀，我们团队很高兴与Organon达成这项战略协议。Organon的投资增强了我们的技术在帮助改善女性健康方面的潜力。我们期待着继续推进Claria系统的临床计划，并获得美国食品药品管理局的许可。”

根据协议条款，Organon 将预付800万美元，并有权选择按预定条款收购 Claria Medical。这项800万美元的预付款将在2023年列为在研研发费用。

关于Claria Medical

Claria Medical热衷于开发一流的疗法，以满足女性医疗保健领域尚未满足的需求。Claria是一家开发微创手术工具的商业前医疗器械初创公司。早期的成果已入选美国食品药品管理局的“更安全技术计划”。除了私人融资外，Claria Medical还获得了久负盛名的美国国家科学基金会和美国国家卫生研究院的资助，以开发改进子宫切除术、子宫肌瘤切除术和其他外科手术的产品。

关于Organon

Organon是一家全球医疗保健公司，专注于改善女性一生的健康。公司在一系列治疗领域拥有60多种药物和产品。Organon的产品以女性健康产品组合为主导，还有不断扩大的生物仿制药业务和稳定的成熟药物特许经营权等，为公司创造了强劲的现金流，将支持投资于创新和未来的女性健康增长机会。此外，Organon也在寻求机会，通过利用公司在快速增长的国际市场的规模和业务，与希望将其产品商业化的生物制药创新者合作。

Organon的业务足迹遍及全球，拥有显著的规模和地理覆盖范围、全球首屈一指的商业能力以及大约1万名员工，总部位于新泽西州泽西市。

如需了解更多信息，请访问http://www.organon.com，并通过LinkedIn和Instagram与我们联系。

有关前瞻性陈述的警示性声明

除此处提及的历史信息外，本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关以下事项的陈述：管理层对Organon在Claria Medical的战略投资和Organon收购Claria Medical的独家选择权的潜在利益的预期、Organon对Claria系统的安全性和有效性的预期，以及关于Claria系统临床项目的预期，包括计划在2023年进行的关键性临床试验。前瞻性陈述可通过“期望”、“打算”、“预期”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”或具有类似含义的措辞识别。这些陈述基于Organon管理层当前的信念和期望，并受到重大风险和不确定性的影响。倘若基本假设被证明不准确，或者风险或不确定性成为现实，则实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。

风险和不确定性因素包括但不限于：无法执行我们的业务发展战略或无法实现计划收购的收益；一般经济因素，包括利率和汇率波动；一般行业状况和竞争；仍在持续的新冠疫情以及变异毒株出现的影响；美国与国际制药行业法规及医疗保健法律的影响；全球医疗保健成本控制的趋势；技术进步；竞争对手获得的新产品和专利；新产品开发中固有的挑战，包括取得监管审批；Organon准确预测其未来财务业绩和绩效的能力；制造环节的困难或延误；国际经济体的金融不稳定以及主权风险；与商业对手发展并保持关系所面临的困难；对Organon专利有效性及其他创新产品保护措施的依赖；以及诉讼风险，包括专利诉讼和/或监管措施等。

Organon没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。可能导致结果与前瞻性陈述中描述结果存在重大差异的其他因素，可在Organon向美国证券交易委员会("SEC")提交的文件中找到，包括Organon截至2021年12月31日的Form 10-K年报和随后提交给SEC的文件。这些文件可在SEC网站(www.sec.gov)查阅。

[1] Jacoby VL, Fujimoto VY, Giudice LC, Kuppermann M, Washington AE. Racial and ethnic disparities in benign gynecologic conditions and associated surgeries. Am J Obstet Gynecol. 2010 Jun;202(6):514-21. doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.039. （Jacoby VL、Fujimoto VY、Giudice LC、Kuppermann M、Washington AE。妇科良性疾病和相关手术的种族和民族差异。《美国妇产科杂志》。2010年6月；202(6):514-21。doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.039）

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