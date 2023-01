Organon faz investimento estratégico na Claria Medical para dar suporte ao desenvolvimento de dispositivos médicos investigativos para histerectomia minimamente invasiva

JERSEY CITY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A Organon (NYSE: OGN), uma empresa internacional de saúde feminina, anunciou hoje um investimento estratégico na Claria Medical, Inc. uma empresa privada que desenvolve um dispositivo médico investigativo que vem sendo estudado para uso durante a histerectomia laparoscópica minimamente invasiva. O contrato também concede à Organon a opção de adquirir a Claria Medical.

"A histerectomia é uma das cirurgias mais realizadas em mulheres[1], deste modo é essencial investir em novas tecnologias com a meta de oferecer procedimentos mais seguros, simples e rápidos", disse Kevin Ali, diretor executivo da Organon. "Cooperações como nosso contrato com a Claria Medical são parte integrante de nossa abordagem de desenvolvimento de negócios. Buscamos possíveis soluções em todo o horizonte, sejam medicamentos, dispositivos ou outras tecnologias, que possam melhorar a saúde feminina. Este contrato se baseia em nossa experiência em dispositivos e se alinha com nosso foco no avanço em inovações urgentemente necessárias."

O dispositivo investigativo inicial da Claria, o Claria System, usa um sistema inteligente de contenção e extração uterina que visa aprimorar o procedimento de histerectomia para pacientes e médicos. O dispositivo foi selecionado para inclusão no Safer Technologies Program (STeP) da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, que é um programa de cooperação destinado a ajudar a reduzir o tempo necessário com o fim de obter autorização de marketing para dispositivos elegíveis.

Alexey Salamini, diretor executivo da Claria Medical, comentou: "Nossa equipe está empolgada por fazer parte deste contrato estratégico com a Organon, que traz amplo conhecimento em saúde feminina. O investimento da Organon reforça o potencial de nossa tecnologia a fim de ajudar a melhorar resultados para as mulheres. Esperamos continuar nosso programa clínico para o Claria System e obter autorização da FDA dos EUA."

Segundo os termos do contrato, a Organon irá pagar US$ 8 milhões como adiantamento e terá a opção de adquirir a Claria Medical por termos pré-definidos. O pagamento inicial de US$ 8 milhões será classificado como uma despesa de pesquisa e desenvolvimento em processo em 2023.

Sobre a Claria Medical

A Claria Medical é apaixonada por desenvolver os melhores tratamentos da categoria para satisfazer as necessidades não atendidas na saúde feminina. A Claria é uma startup de dispositivos médicos pré-comerciais que desenvolve ferramentas cirúrgicas minimamente invasivas. As primeiras conquistas resultaram em uma "Designação de Tecnologias Mais Seguras" da FDA dos EUA. Além do financiamento privado, a Claria Medical recebeu bolsas de prestígio da National Science Foundation e do National Institute of Health a fim de desenvolver produtos para melhorar a histerectomia, miomectomia e outros procedimentos cirúrgicos.

Sobre a Organon

A Organon é uma empresa internacional de saúde com foco em melhorar a saúde feminina ao longo de suas vidas. A Organon possui um portfólio de mais de 60 medicamentos e produtos em diversas áreas terapêuticas. Liderados pelo portfólio de saúde feminina, junto com uma empresa de biossimilares em expansão e uma franquia estável de medicamentos estabelecidos, os produtos da Organon geram intensos fluxos de caixa que irão respaldar investimentos em inovação e futuras oportunidades de crescimento na saúde feminina. Além disto, a Organon está buscando oportunidades de cooperar com inovadores biofarmacêuticos que procuram comercializar seus produtos, ao aproveitar sua escala e presença em mercados internacionais de rápido crescimento.

A Organon tem uma presença mundial com escala e alcance geográfico significativos, recursos comerciais de classe internacional e cerca de 10.000 funcionários com sede localizada em Jersey City, Nova Jersey.

Para mais informação, acesse http://www.organon.com e entre em contato conosco no LinkedIn e Instagram.

Nota de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Exceto pelas informações históricas aqui contidas, este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995, incluindo, mas não limitado a, declarações sobre expectativas de gestão sobre o investimento estratégico da Organon na Claria Medical e os benefícios potenciais de opção exclusiva da Organon de adquirir a Claria Medical, a expectativa da Organon quanto à segurança e eficácia do Claria System e as expectativas quanto ao programa clínico para o Claria System, incluindo o ensaio clínico principal planejado para 2023. Declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "espera", "pretende", "antecipa", "planeja", "acredita", "busca", "estima", "irá" ou palavras de significado similar. Estas declarações estão baseadas em crenças e expectativas atuais de gestão da Organon, estando sujeitas a riscos e incertezas significativos. Se as suposições subjacentes se mostrarem imprecisas ou os riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem diferir materialmente daqueles definidos nas declarações prospectivas.

Riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, incapacidade de executar nossa estratégia de desenvolvimento de negócios ou obter benefícios de nossas aquisições planejadas; fatores econômicos gerais, incluindo taxas de juros e flutuações nas taxas de câmbio; condições gerais do setor e concorrência; o impacto da pandemia de COVID-19 em curso e o surgimento de cepas variantes; o impacto da regulamentação da indústria farmacêutica e da legislação de saúde nos EUA e internacionalmente; tendências mundiais para conter custos de saúde; avanços tecnológicos; novos produtos e patentes obtidos por concorrentes; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo obter a aprovação regulatória; a capacidade da Organon de prever com precisão seus futuros resultados e desempenho financeiros; dificuldades ou atrasos de fabricação; instabilidade financeira de economias internacionais e risco soberano; dificuldades em desenvolver e sustentar relacionamentos com contrapartes comerciais; dependência da eficácia de patentes da Organon e outras proteções para produtos inovadores; e a exposição a litígios, incluindo litígios de patentes e/ou ações regulatórias.

A Organon não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Fatores adicionais que podem fazer com que os resultados sejam substancialmente diferentes daqueles descritos nas declarações prospectivas podem ser encontrados em apresentações da Organon à Securities and Exchange Commission ("SEC"), incluindo o Relatório Anual da Organon no Formulário 10-K para o ano concluído em dezembro 31 de janeiro de 2021 e apresentações subsequentes à SEC, disponíveis no site da SEC na Internet (www.sec.gov).

[1] Jacoby VL, Fujimoto VY, Giudice LC, Kuppermann M, Washington AE. Racial and ethnic disparities in benign gynecologic conditions and associated surgeries (Disparidades raciais e étnicas em condições ginecológicas benignas e cirurgias associadas). Am J Obstet Gynecol. 2010 Jun;202(6):514-21. doi: 10.1016/j.ajog.2010.02.039.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.