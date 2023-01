eLstar Dynamics en Morphotonics werken samen aan een flexibel spacerdesign voor gebruik in smart glass met behulp van moderne nanoimprintingtechnologie

eLstar and Morphotonics achieve new spacing capabilities as part of eLstar’s patented electrophoretic (ELM) glass fabrication process and Morphotonics’ unique Roll-to-Plate (R2P) nanoimprinting technology. (Photo: Business Wire)

EINDHOVEN, Nederland--(BUSINESS WIRE)--eLstar Dynamics, een belangrijke ontwikkelaar van smart adaptief glas en Morphotonics, de toonaangevende leverancier van productieapparatuur voor nanoimprinting op groot formaat, kondigen een geslaagde samenwerking aan voor het gebruik van nanoimprinted (NIL) spacers als onderdeel van het smartglasfabricageproces. Dit geavanceerde productieproces is gebaseerd op eLstar’s eigen ELM-technologie en Morphotonics' unieke roll-to-plate (R2P) nanoimprintingtechnologie. De flexibiliteit in het spacerontwerp, vooral bij grootformaat glassubstraten, maakt meer vrijheid in het ontwerp en lagere productiekosten mogelijk.

"Het gebruik van NIL om spacers te maken is een nieuw innovatief proces dat flexibiliteit biedt in het spacerproces, waardoor smart glas duurzaam en nog betaalbaarder wordt," zegt Anthony Slack, CEO van eLstar Dynamics. "We zijn blij met de positieve resultaten van dit project in nauwe samenwerking met Morphotonics, gezien hun marktleiderschap op dit gebied, en kijken uit naar het verkennen van de vele mogelijkheden die NIL te bieden heeft."

"De grootte, kwaliteit en kostendoelstellingen van eLstar's smartglasproducten passen uitstekend bij ons aanbod van nanoimprintingtechnologie op grote oppervlakken," voegt Onno Lint, CEO van Morphotonics, toe. "Dit onderstreept ook de veelzijdigheid van onze R2P-apparatuur en het vermogen om diverse toepassingen en markten aan te pakken die verder gaan dan display-optiek. Wij zijn verheugd om eLstar's go-to-market inspanningen te ondersteunen en kunnen niet wachten om hun smartglas in actie te zien."

eLstar's geavanceerd adaptief smart glas, met zijn nieuwe Purity ontwerp, biedt een helder smart glas voor superieur visueel comfort en energiebesparing. eLstar's adaptief smart glas, met de Electrophoretic Light Modulator (ELM)-technologie, waarmee de zonne-energie die een gebouw of voertuig binnenkomt kan worden geregeld, zodat zonnewarmte binnenkomt wanneer dat nodig is of geabsorbeerd wordt wanneer dat niet gewenst is.

De beproefde R2P-imprinttechnologie van Morphotonics maakt de massaproductie van nano- of microstructuren op grote oppervlaktesubstraten mogelijk. Dit leidt tot ongekende kostenvoordelen en radicaal verbeterde producten voor klanten in de sectoren display, sensing, solar en andere deep tech, waar een dergelijke productieprecisie met competitief kostenvoordeel de voorwaarde is voor toetreding tot de massamarkt.

Ga voor meer informatie naar www.elstar-dynamics.com en www.morphotonics.com

eLstar Dynamics is een toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van adaptief smart glas voor een breed scala aan toepassingen in de architectuur en automotive markt en gespecialiseerde markten. eLstar voorziet in de behoefte aan haalbare oplossingen door duurzaam en betaalbaar smart glas aan te bieden, waarbij de mogelijkheden van bestaande productiefaciliteiten worden gebruikt voor de smartglasproductie.

Morphotonics is de toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van Roll-to-Plate (R2P) nano-imprinttechnologie. Onze innovatieve nano-imprintapparatuur, verbruiksartikelen en proceskennis maken het mogelijk micro- en nanostructuren toe te passen op zeer grote oppervlakken in hoog volumeproductie. Dit leidt tot verbeterde producten met kostenvoordelen voor onze klanten in de display, automobiel- en andere diepe technologiesectoren. Morphotonics is gevestigd in de Brainport Regio Eindhoven in Nederland. Onze R2P-nanoimprinttechnologie is overgenomen door toonaangevende klanten in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

