Le développeur d’hydrogène propre Bakken Energy annonce une alliance avec BNSF Railway

BISMARCK, Dakota du Nord--(BUSINESS WIRE)--Bakken Energy, un développeur innovant d’hydrogène propre abordable, a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’entente avec BNSF Railway pour travailler ensemble à la conception du Heartland Hydrogen Hub, en particulier le rôle des chemins de fer en tant que consommateurs et transporteurs d’hydrogène propre.

BNSF Railway est l’une des principales sociétés de transport de marchandises en Amérique du Nord, avec un réseau ferroviaire de 32 500 route-milles dans 28 États et trois provinces canadiennes. BNSF est l’un des principaux transporteurs de produits et de matériaux qui aident les secteurs de l’alimentation, de l’habillement, de l’approvisionnement et de l’électricité à travers l’Amérique et le monde.

En collaboration avec les États du Dakota du Nord, du Minnesota, du Wisconsin et du Montana, Bakken Energy travaille à la conception du Heartland Hydrogen Hub, un centre régional d’hydrogène propre en compétition pour obtenir un financement fédéral par l’intermédiaire du programme (7 milliards de dollars) régional de centres d’hydrogène propre du département de l’Énergie annoncé le 22 septembre 2022 dans le cadre du programme plus large (8 milliards de dollars) financé par la loi Bipartisan Infrastructure Law. La base de ce hub est la production d’hydrogène propre abordable à grande échelle de Bakken Energy utilisant du gaz naturel qui serait autrement brûlé, y compris le captage et la séquestration du carbone.

"C’est un privilège d’être associé à BNSF", déclare Steve Lebow, fondateur et président du conseil de Bakken Energy. "Les chemins de fer pourraient jouer un rôle essentiel dans la distribution de notre production d’hydrogène propre et pourraient également être des consommateurs à mesure que les trains abandonnent le diesel. BNSF est le partenaire idéal pour définir le rôle des chemins de fer dans notre Heartland Hydrogen Hub."

"Pour Bakken Energy, et notre Heartland Hydrogen Hub, l'objectif est de rendre l’hydrogène propre abondant et abordable", déclare Mike Hopkins, PDG de Bakken Energy. "Une partie de l’équation est la production, mais l’autre partie est la distribution et c’est là que la contribution de BNSF sera inestimable. Pouvoir transporter notre hydrogène par chemin de fer réduirait considérablement nos coûts de distribution et donc le coût pour les consommateurs."

"Nous abordons notre travail avec Bakken Energy et le Heartland Hydrogen Hub dans le cadre de notre engagement en faveur d’un système d’énergie et de transport plus durable, y compris l’exploration du rôle que les chemins de fer peuvent jouer dans une économie de l’hydrogène", déclare John Lovenburg, vice-président de l’environnement et du développement durable chez BNSF.

À propos de Bakken Energy

Bakken Energy est une entreprise énergétique innovante qui ambitionne de devenir le plus grand producteur d'hydrogène propre et abordable aux États-Unis. Sa mission est de décarboner les secteurs économiques difficilement décarbonables grâce à de l'hydrogène propre et abordable, et de développer la future économie de l'hydrogène menant à un avenir sans carbone.

