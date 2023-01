NuScale Power e RoPower annunciano la firma del contratto relativo alla fase 1 delle attività di ingegneria e progettazione di base per la prima centrale elettrica SMR in Romania

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, LLC (NuScale) e la rumena RoPower Nuclear S.A. (RoPower), di proprietà di S.N. Nuclearelectrica S.A. e di Nova Power & Gas S.A. con un numero paritario di quote, oggi hanno annunciato la sigla tra le parti di un contratto per le attività FEED (Front-End Engineering and Design) avvenuta il 28 dicembre 2022 e che rappresenta un significativo progresso verso l'implementazione di una centrale basata su mini-reattore modulare (SMR) NuScale VOYGR™ in Romania.

La fase 1 delle attività FEED assegnate a NuScale definirà il sito principale e gli input specifici per una centrale SMR VOYGR-6 che sarà realizzata presso l'impianto di generazione elettrica di Doicesti, in Romania. Il progetto durerà otto mesi e comprenderà la concessione di subappalti per l'effettuazione dell'analisi dell'impatto ambientale e l'indagine geotecnica del sottosuolo, la valutazione del sito e dei suoi requisiti specifici per la progettazione dell'impianto standard di NuScale e la proposta di preventivo dei costi specifico per il progetto.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta dal presidente Biden nel giugno 2022, nel quadro della Partnership per le infrastrutture e per gli investimenti globali da lui voluta, e l'inizio di queste attività rappresenta un progresso fondamentale tra NuScale e Nuclearelectrica mirato alla realizzazione delle prime SMR in Europa, per contribuire a centrare gli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione nella regione.

" L'inizio delle attività di ingegneria e pianificazione di base di fase 1 da parte di NuScale, in collaborazione con Nuclearelectrica/RoPower, aiuta la Romania a proseguire nel percorso per diventare il primo paese europeo a beneficiare della tecnologia basata sui mini-reattori modulari sicura, affidabile e a zero emissioni di carbonio", ha dichiarato John Hopkins, presidente e Chief Executive Officer di NuScale. " Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova fase della nostra collaborazione con Nuclearelectrica e RoPower, mentre ci concentriamo sui prossimi passi concreti per l'implementazione di una centrale SMR NuScale VOYGR-6 in Romania".

" Siamo orgogliosi di portare avanti questo partenariato con NuScale e di avviare l'analisi approfondita e la pianificazione del progetto per il sito di Doicesti", è stato il commento di Cosmin Ghita, CEO di Nuclearelectrica. " La firma del contratto per le attività FEED è il frutto di quasi quattro anni di collaborazione, ricerca e studio per garantire la scelta della tecnologia più sicura e performante, oltre che del sito appropriato. Dimostra anche che i partner condividono i medesimi valori e impegno per costruire un futuro più verde e sostenibile per le prossime generazioni".

L'inizio di questa fase 1 delle attività fa seguito alla firma, avvenuta nel mese di giugno, di un protocollo d'intesa tra NuScale e Nuclearelectrica per l'inizio di studi di ingegneria, revisioni tecniche e attività di ottenimento di licenze e permessi per il progetto.

Informazioni su NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) è sul punto di soddisfare le esigenze energetiche diversificate dei clienti in tutto il mondo. Ha sviluppato la tecnologia nucleare dei mini-reattori modulari (SMR) per fornire energia destinata a molteplici applicazioni, come la generazione di energia elettrica, il teleriscaldamento, la desalinizzazione, la produzione di idrogeno su scala commerciale e altre applicazioni termiche. L'innovativo NuScale Power Module™ (NPM), un reattore ad acqua pressurizzata compatto e sicuro, è in grado di generare 77 megawatt elettrici (MWe), con dimensioni personalizzabili in base alle esigenze dei clienti, mentre la centrale VOYGR™-12 a dodici moduli NuScale è in grado di generare 924 MWe. NuScale produce inoltre le centrali VOYGR-4 a quattro moduli (308 MWe) e VOYGR-6 a sei moduli (462 MWe), oltre ad ulteriori configurazioni per rispondere alle esigenze dei clienti.

Fondata nel 2007, NuScale ha sede a Portland, Ore., e uffici a Corvallis, Ore.; Rockville, Md.; Richland, Wash., e Londra, Regno Unito. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di NuScale Power oppure seguire l'azienda su Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Informazioni su Nuclearelectrica

Nuclearelectrica è il produttore di energia nucleare della Romania. Possiede la centrale nucleare Cernavoda, che gestisce due unità nucleari CANDU, ciascuna della capacità installata di 700 MW, tra le più performanti a livello mondiale, e l'impianto produttivo di fasci di combustibile di Pitesti, dato che la società punta a ottenere un ciclo integrato del combustibile. Per supportare l'obiettivo di sicurezza energetica e di decarbonizzazione della Romania, il piano di sviluppo nucleare civile di Nuclearelectrica include la ristrutturazione dell'Unità 1, lo sviluppo di altre due unità CANDU e l'implementazione della prima centrale SMR in Europa.

Nuclearelectrica svolge un ruolo di primo piano a livello nazionale e contribuisce con oltre il 18% di energia nucleare alla produzione energetica totale energia, e con il 33% alla produzione energetica totale senza emissioni di CO2 in Romania. Lo sviluppo di questi progetti strategici raddoppierà il contributo di Nuclearelectrica alla produzione del 66% di energia pulita in Romania.

www.nuclearelectrica.ro

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa può contenere "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi delle disposizioni "safe harbor" (porto sicuro) del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni a carattere previsionale possono essere identificate dall'uso di parole come "stimare", "pianificare", "progettare", "prevedere", "intendere", "sarà", "aspettarsi", "anticipare", "ritenere", "cercare", "target" o altri termini simili che prevedono o indicano trend o eventi futuri o che non rappresentano dichiarazioni relative a fatti storici. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono intrinsecamente soggette a rischi, incertezze e supposizioni. I risultati effettivi possono risultare notevolmente diversi a causa di una serie di fattori. Occorre prestare attenzione nel fare affidamento su queste e su altre dichiarazioni a carattere previsionale. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati di NuScale possono differire notevolmente dalle aspettative e previsioni dell'azienda. NuScale declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare queste dichiarazioni a carattere previsionale. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non devono essere considerate come rappresentative delle valutazioni di NuScale in qualsiasi data successiva a quella della pubblicazione del presente comunicato stampa; di conseguenza, non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni a carattere previsionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.