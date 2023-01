NuScale Power en RoPower kondigen ondertekening aan van contract voor Fase 1 van Front-End Engineering- and Design-werk voor eerste SMR-kerncentrale in Roemenië

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, LLC (NuScale) en het Roemeense RoPower Nuclear S.A. (RoPower), in gelijke delen eigendom van S.N. Nuclearelectrica S.A. en Nova Power & Gas S.A., hebben vandaag aangekondigd dat op 28 december 2022 een contract voor Front-End Engineering and Design (FEED) tussen partijen is ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de richting van de inzet van een NuScale VOYGR™ SMR-kerncentrale (Small Modular Reactor) in Roemenië.

Fase 1 van het FEED-werk dat aan NuScale is toegekend, zal de belangrijkste locatie en specifieke input bepalen voor een VOYGR-6 SMR-kerncentrale die zal worden ingezet op de Doicesti Power Station-locatie in Roemenië. Het acht maanden durende project omvat de uitgifte van onderaannemingscontracten voor het uitvoeren van de milieueffectbeoordeling en het geotechnisch onderzoek onder de grond, de evaluatie van locatie- en locatiespecifieke vereisten voor het standaard fabrieksontwerp van NuScale, en de ontwikkeling van een projectspecifieke kostenraming.

Voor het eerst aangeprezen door president Biden als onderdeel van zijn Partnership for Global Infrastructure and Investment in juni 2022, is de start van dit werk een mijlpaal tussen NuScale en Nuclearelectrica, gericht op de inzet van de eerste SMR's in Europa om te helpen voldoen aan regionale doelstellingen voor energiezekerheid en decarbonisatie.

" NuScale's start van het Fase 1 Front-End Engineering- and Design-werk in samenwerking met Nuclearelectrica/RoPower houdt Roemenië op weg om het eerste land in Europa te worden dat profiteert van veilige, betrouwbare en koolstofvrije kleine modulaire reactortechnologie," aldus John Hopkins, President en Chief Executive Officer van NuScale. " We zijn verheugd om deze volgende fase van onze samenwerking met Nuclearelectrica en RoPower in te gaan, aangezien we gericht zijn op de praktische volgende stappen in de richting van de inzet van een NuScale VOYGR-6 SMR-kerncentrale in Roemenië."

" We zijn er trots op om onze samenwerking met NuScale vooruit te helpen en de diepgaande analyse en projectplanning op de Doicesti-locatie te starten," verklaarde Cosmin Ghita, CEO van Nuclearelectrica. " De ondertekening van het contract voor FEED-werkzaamheden volgt op bijna vier jaar samenwerking, onderzoek en studies om ervoor te zorgen dat we de veiligste en best presterende technologie selecteren, evenals de juiste locatie. Het toont ook aan dat de partners dezelfde waarden en toewijding delen om een groenere en duurzamere toekomst voor de volgende generaties op te bouwen."

De start van dit Fase 1-werk volgt op de ondertekening in juni van een memorandum van overeenstemming tussen NuScale en Nuclearelectrica om te beginnen met het uitvoeren van technische studies, technische beoordelingen en licentie- en vergunningsactiviteiten voor het project.

Over NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) is er klaar voor om te voldoen aan de uiteenlopende energiebehoeften van klanten over de hele wereld. Het heeft nucleaire technologie voor kleine modulaire reactoren (SMR) ontwikkeld om energie te leveren voor elektrische opwekking, stadsverwarming, ontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere toepassingen voor proceswarmte. De baanbrekende NuScale Power Module™ (NPM), een kleine, veilige drukwaterreactor, kan 77 megawatt aan elektriciteit (MWe) opwekken en kan worden opgeschaald om aan de behoeften van de klant te voldoen. NuScale's uit 12 modules bestaande VOYGR™-12-energiecentrale is in staat om 924 MWe te genereren, en NuScale biedt ook de energiecentrales de VOYGR-4, bestaande uit vier modules met 308 MWe, en de VOYGR-6, bestaande uit zes modules met 462 MWe, evenals andere configuraties gebaseerd op de behoeften van de klant.

NuScale, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in Portland, Oregon, en heeft kantoren in Corvallis, Oregon; Rockville, Maryland; Richland, Washington; en Londen, VK. Ga voor meer informatie naar de website van NuScale Power of volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

Over Nuclearelectrica

Nuclearelectrica is de Roemeense producent van kernenergie. Het bedrijf is eigenaar van de kerncentrale van Cernavoda, die de twee kerncentrales van CANDU exploiteert, elk met een geïnstalleerd vermogen van 700 MW, twee van de meest performante eenheden ter wereld, en de Pitesti Fuel Manufacturing Plant, die de brandstofbundels produceert. Het bedrijf streeft naar het bereiken van een geïntegreerde brandstofcyclus. Ter ondersteuning van de doelstelling van Roemenië op het gebied van energiezekerheid en decarbonisatie, omvat het civiele nucleaire ontwikkelingsplan van Nuclearelectrica de renovatie van Unit 1, de ontwikkeling van nog twee CANDU-units en de inzet van de eerste SMR in Europa.

Nuclearelectrica speelt een belangrijke rol op nationaal niveau en draagt meer dan 18% van de kernenergie bij aan de totale energieproductie en 33% aan de totale CO2-vrije energieproductie in Roemenië. De ontwikkeling van deze strategische projecten zal de bijdrage van Nuclearelectrica aan 66% schone energieproductie in Roemenië verdubbelen.

Toekomstgerichte verklaringen

