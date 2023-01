NuScale Power et RoPower annoncent la signature du contrat pour la Phase 1 des travaux d'ingénierie et de conception de la première centrale PRM en Roumanie

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power, LLC (NuScale) et la société roumaine RoPower Nuclear S.A. (RoPower), détenue à parts égales par S.N. Nuclearelectrica S.A. et Nova Power & Gas S.A., ont annoncé aujourd'hui la signature, le 28 décembre 2022, d'un contrat portant sur les travaux d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED), marquant ainsi une étape importante vers le déploiement d'une centrale NuScale VOYGR™ à petit réacteur modulaire (PRM) en Roumanie.

La Phase 1 des travaux d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) attribué à NuScale définira le plus grand site et les données spécifiques d'une centrale PRM VOYGR-6 qui sera déployée sur le site de la centrale électrique de Doicesti en Roumanie. Le projet, d'une durée de huit mois, comprend l'attribution de contrats de sous-traitance pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et de l'étude géotechnique de subsurface, l'évaluation du site et des exigences spécifiques au site pour la conception de la centrale standard de NuScale, et l'élaboration d'une estimation du budget spécifique au projet.

Annoncé par le président Biden dans le cadre de son partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux en juin 2022, le démarrage de ces travaux est une avancée majeure entre NuScale et Nuclearelectrica. Il s'agit de déployer les premiers PRM en Europe afin d'atteindre les objectifs régionaux de sécurité énergétique et de décarbonation.

« Le début de la Phase 1 des travaux d'ingénierie d'avant-projet détaillé de NuScale en partenariat avec Nuclearelectrica/RoPower conduit la Roumanie à devenir le premier pays en Europe qui pourra bénéficier de la technologie des petits réacteurs modulaires sûrs, fiables et sans carbone », a déclaré John Hopkins, président et CEO de NuScale. « Nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle phase de notre partenariat avec Nuclearelectrica et RoPower, alors que nous nous concentrons sur les prochaines étapes pratiques du déploiement d'une centrale PRM NuScale VOYGR-6 en Roumanie ».

« Nous sommes fiers de faire progresser notre partenariat avec NuScale et de commencer l'analyse approfondie et la planification du projet sur le site de Doicesti », a déclaré Cosmin Ghita, CEO de Nuclearelectrica. « La signature du contrat pour les travaux FEED est l'aboutissement de quatre ans de collaboration, de recherches et d'études confortant notre choix de la technologie la plus sûre et la plus performante, ainsi que du site approprié. Elle démontre également que les partenaires partagent les mêmes valeurs et le même engagement, à savoir construire un avenir plus vert et plus durable pour les prochaines générations ».

Le démarrage de cette Phase 1 fait suite à la signature, en juin, d'un protocole d'entente entre NuScale et Nuclearelectrica afin de commencer les études d'ingénierie, les examens techniques et les démarches d'autorisation et de permis pour le projet.

À propos de NuScale Power

NuScale Power (NYSE : SMR) a pour vocation de répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. La société a développé une technologie nucléaire à petits réacteurs modulaires (PRM), destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale, ainsi que d’autres applications de traitement de la chaleur. La solution révolutionnaire NuScale Power Module™ (NPM), constituée d’un réacteur à eau pressurisée sécurisé, et de taille réduite, peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe), et être adaptée pour répondre aux besoins des clients. La centrale électrique VOYGR™-12 à 12 modules de NuScale est capable de générer 924 MWe, NuScale proposant également des centrales électriques à quatre modules VOYGR-4 (308 MWe), et à six modules VOYGR-6 (462 MWe), ainsi que d’autres configurations en fonction des besoins des clients.

Le siège social de NuScale, fondée en 2007, se trouve à Portland (Oregon) avec des bureaux à Corvallis (Oregon), Rockville (Maryland), Richland (Washington) et Londres (R.-U.). Pour en savoir plus, consultez le site Web de NuScale Power ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et Instagram.

À propos de Nuclearelectrica

Nuclearelectrica est le producteur roumain d'énergie nucléaire. L'entreprise est propriétaire de la centrale nucléaire de Cernavoda, qui exploite les deux centrales nucléaires CANDU, d'une puissance installée de 700 MW chacune, deux des centrales les plus performantes au monde, et aussi propriétaire de l'usine de fabrication de combustible de Pitesti, pour les grappes de combustible, car l'entreprise cherche à réaliser un cycle du combustible intégré. Pour soutenir l'objectif de sécurité énergétique et de décarbonation en Roumanie, Nuclearelectrica a mis en place un plan de développement du nucléaire civil qui comprend la remise à neuf de la centrale 1, le développement de deux autres centrales CANDU et le déploiement du premier PRM en Europe.

Nuclearelectrica joue un rôle majeur à l'échelle nationale, avec plus de 18 % de l'énergie nucléaire en termes de production totale d'énergie, et 33 % en termes de production totale d'énergie sans CO2 en Roumanie. Le développement de ces projets stratégiques permettra de doubler la contribution de Nuclearelectrica en passant à 66 % de la production d'énergie propre en Roumanie.

Déclarations prospectives

