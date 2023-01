Swisscom effectue une migration complète vers le cloud renouvelant ainsi sa confiance à Verimatrix VCAS

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que Swisscom, client de longue date, a renforcé sa relation avec Verimatrix afin d’inclure l'offre SaaS complète du système d'autorité de contenu vidéo Verimatrix (VCAS™), migrant de la sécurité sur site vers des opérations anti-piratage basées sur le cloud.

Grâce à d'importantes économies d'échelle, la migration du système sur site vers un système VCAS basé sur le modèle SaaS d'Amazon Web Services (AWS) permet à Swisscom d'assurer l'avenir de ses efforts de lutte contre le piratage.

"Après avoir utilisé avec succès la solution VCAS sur site pendant plus de huit ans, Swisscom fait à nouveau confiance à Verimatrix pour sa migration sur le cloud", a déclaré Marco Lötscher, head of the technology group de Swisscom TV & Smart Products. "Cette migration est significative pour notre entreprise, en effet, Verimatrix nous permet d’offrir des opérations plus fluides associées à la fiabilité d'AWS. Nos nouvelles opérations de sécurité basées sur le cloud offrent à Swisscom la personnalisation, la flexibilité et l'innovation dont nous avons besoin pour mieux servir nos clients."

"Ce sont les clients de longue date tels que Swisscom qui témoignent de l’engagement de Verimatrix envers un service client de qualité, une innovation continue et une plus grande facilité d'utilisation", a déclaré Andrew Bear, head of VCAS business de Verimatrix. "Nous sommes heureux d'annoncer cette avancée dans l'utilisation de VCAS par Swisscom, car elle garantit que leur contenu est constamment protégé."

A propos de Swisscom

Swisscom, basée à Ittigen, près de Berne, est le premier fournisseur de télécommunications et l'une des principales entreprises informatiques de Suisse. Sa filiale Fastweb s'est forgée une solide position sur le marché italien. Swisscom ne tolère aucun compromis lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de ses clients ; elle met l'accent sur le service et la qualité et investit massivement dans les réseaux du futur. En Suisse, Swisscom offre aux particuliers une gamme étendue de services de télévision, de télécommunications mobiles et autres. Pour les clients professionnels, son portefeuille comprend des services de réseau, de cloud computing et de TIC. En Italie, Fastweb de Swisscom offre une gamme de services à haut débit, de télévision et de télécommunications mobiles pour les particuliers et un portefeuille complet de services TIC, cloud et de sécurité pour les professionnels. Swisscom, qui appartient à 51 % à la Confédération, est l'une des entreprises les plus durables et les plus innovantes de Suisse et emploie environ 19 000 personnes. Visitez le site www.swisscom.ch.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.