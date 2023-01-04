Elliptic Labs与排名前五的智能手机OEM新客户签署软件许可合同

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球Al软件公司, AI Virtual Smart Sensors™的领导者Elliptic Labs与一家排名前五的新智能手机客户签订了软件许可协议。该协议涵盖了其未来将采用Elliptic Labs的 AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®的智能手机机型。

Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen说：“我们很高兴与一家全新的智能手机制造商签约，也很高兴智能手机市场始终关注我们百分百纯软件的AI Virtual Smart Sensor Platform™。用我们的AI Virtual Smart Sensor取代专用、单一用途的硬件传感器这一创新举措，使我们排名前五的智能手机客户产生了共鸣。我们期待着此次合作能让我们在实现让设备更智能、更环保、更便捷这一愿景的道路上走得更远。”

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor 和 AI Virtual Smart Sensor Platform 是 Elliptic Labs 的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。