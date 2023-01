TRADE REPUBLIC OFFRE UN INTERESSE DEL 2% SUI DEPOSITI PER TUTTI I CLIENTI

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Trade Republic, la più grande piattaforma di risparmio d'Europa, offre ora ai suoi clienti un interesse del 2% annuo sulla liquidità non investita. Ciò consente di beneficiare dell'aumento dei tassi della BCE. Trade Republic offre un tasso di interesse lordo annuo fra i leader di mercato, sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti. A differenza di molte altre istituzioni finanziarie, questa offerta non è limitata nel tempo e rimane valida fino a nuova comunicazione. Gli interessi vengono calcolati in tempo reale e versati mensilmente, consentendo così di maturare interessi composti. Con questa funzionalità, Trade Republic prosegue nella propria missione di creazione di ricchezza a lungo termine per tutti.

"Con un interesse annuo lordo del 2%, stiamo trasferendo i benefici del nuovo contesto macroeconomico ad alti tassi di interesse direttamente ai nostri clienti. Ogni piccolo investitore può ora beneficiare direttamente e facilmente degli attuali tassi", afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic. "Esattamente quattro anni fa, siamo stati tra i primi operatori in Europa a introdurre gli investimenti senza commissioni. Ora stiamo facendo un altro importante passo avanti nella missione di rendere la generazione di ricchezza possibile per tutti. Oggi Trade Republic è il primo posto dove risparmiare e investire il proprio denaro".

Con l'aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che ha invertito una tendenza pluriennale di tassi negativi, gli interessi generati dai propri risparmi sono tornati ad essere interessanti. Trade Republic è il primo broker a cogliere l'opportunità di riconoscere interessi su tutte le disponibilità liquide non investite dei propri clienti. Con un interesse effettivo del 2% annuo, sia per clienti esistenti che nuovi, la più grande piattaforma di risparmio d'Europa emerge rispetto alla concorrenza. A differenza di altre istituzioni finanziarie, la durata dell'offerta non è limitata e i tassi di interesse saranno validi fino a nuova comunicazione. Gli interessi vengono calcolati in tempo reale nell'app e accreditati mensilmente. L'offerta si applica alle liquidità fino a 50.000 Euro. I fondi dei clienti sono protetti fino a 100.000 euro dal fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD).

Un conto Trade Republic può essere aperto in soli cinque minuti tramite l'app o via desktop. I clienti possono investire gratuitamente nella più grande offerta di piani di risparmio in ETF d'Europa. Inoltre, Trade Republic offre azioni frazionate sulla maggioranza dei titoli disponibili, permettendo di investire qualsiasi budget in titoli ad alto prezzo unitario come Booking.com o Berkshire Hathaway di Warren Buffet. Trade Republic è presente in 17 Paesi europei ed è sottoposta alla supervisione di BaFin, Bundesbank, e di CONSOB in Italia.

A PROPOSITO DI TRADE REPUBLIC:

Trade Republic si pone l'obiettivo di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati dei capitali. Con oltre un milione di clienti, Trade Republic è l'applicazione che moltissimi europei utilizzano per gestire le proprie finanze. Trade Republic permette di investire in piani di risparmio, investimenti frazionati ed ETF, nonché derivati e criptovalute. Trade Republic è un'azienda tecnologica supervisionata da Bundesbank e da BaFin. In quanto principale piattaforma di risparmio d’Europa, Trade Republic ha ricevuto investimenti da Accel, Founders Fund, Ontario Teachers’, Sequoia e TCV. La società ha sede a Berlino ed è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri.