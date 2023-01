Wellvii et Care Daily s'associent pour la santé à domicile

PALM BEACH GARDENS, Florida et PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wellvii, fabricant d'appareils intelligents connectés pour la santé et le bien-être, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Care Daily, une société de technologie logicielle proposant des services d'intelligence artificielle pour les soins aux personnes âgées, afin d'apporter des solutions intégrées pour des expériences du vieillir sur place.

Plus que jamais, les patients sont aujourd'hui extrêmement réceptifs aux solutions de gestion personnelle de la santé. La consumérisation et la démocratisation des soins de santé ont connu un succès important avant la pandémie et la COVID-19 a encore accéléré cette tendance. Le partenariat entre Wellvii et Care Daily permettra aux utilisateurs de prendre en main leur bien-être grâce à l'autosurveillance et leur donnera une meilleure vision de leur santé globale.

« Les dispositifs centraux de la plateforme, la Wellvii MVS1, le Wellvii Go porté sur soi, et la balance Wellvii associés à la plateforme d'intelligence artificielle et IdO de Care Daily, permettront aux familles de disposer d'une solution complète afin d'évaluer leur santé et leur bien-être et améliorer leur bien-être » déclare Mark Khachaturian, PhD, CEO de Wellvii.

« Care Daily a commercialisé l'intelligence la plus avancée de son AI Caregiver qui, jusqu'à aujourd'hui, capturait principalement des données provenant de capteurs ambiants à domicile afin de pouvoir apprendre les modèles de style de vie, les tendances et les activités de la vie quotidienne », a déclaré David Moss, CEO de Care Daily. « L'intégration des dispositifs de base de Wellvii à nos services AI Caregiver réunit les tendances du mode de vie dans la maison et les tendances biométriques du corps du résident, permettant ainsi une compréhension sans égal de l'état réel de cette personne. Les fournisseurs de solutions de soins aux personnes âgées sont très heureux à l'idée de pouvoir commercialiser ces services différenciés sous leur propre marque ».

Les deux sociétés sont en pourparlers avec les principaux fournisseurs afin de tester la technologie combinée à domicile. Les principaux cas d'utilisation sont les soins aux personnes âgées et la gestion des soins chroniques.

À propos de Wellvii

Wellvii permet la prestation de soins de santé effectuée à n'importe quel domicile grâce à son dispositif connecté complet, cliniquement validé, mesurant 11 paramètres vitaux à partir du doigt, y compris un brassard oscillométrique pour la tension artérielle. Wellvii présente également un système complet d'évaluation du bien-être, notamment le premier « test de stress » à domicile grâce à son défi exclusif de forme physique. Pour de plus amples informations sur la plateforme myWellvii, cliquez ici.

1Le Wellvii MVS n'est pas un dispositif médical et ne peut pas être utilisé pour des applications cliniques aux Etats-Unis. Le Wellvii VitalDetect a reçu le marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIa en Europe. Pour de plus amples informations sur le Wellvii VitalDetect en Europe, cliquez ici. Wellvii a obtenu 60 brevets (57 aux États-Unis, 2 au Royaume-Uni, 1 en Europe).

Suivez Wellvii sur Twitter, LinkedIn, Instagram, et Facebook.

Contactez directement Wellvii à l'adresse courriel info@wellvii.com.

À propos de Care Daily

Care Daily est le seul SaaS d'IA et d'IdO de santé à domicile en marque blanche qui personnalise fortement la prestation de soins aux personnes âgées par l'entremise de grandes marques. Care Daily est soutenu par la NIA, et l'intelligence logicielle primée AI Caregiver de la société est la première à obtenir une validation scientifique pour les services d'assistance aux personnes âgées à domicile. La personnalisation et les services de l'AI Caregiver de Care Daily sont configurables de manière unique par les partenaires en se démarquant de marnière notable par rapport aux autres marques et fournisseurs de solutions. L'intelligence détecte les chutes en temps réel, révèle les problèmes de santé cachés et rapproche les familles et les soignants professionnels pour prendre soin des personnes âgées. Les solutions en marque blanche de Care Daily sont utilisées par certaines des plus grandes marques afin de déployer rapidement et améliorer en permanence les services de santé personnalisés pour les personnes âgées à domicile et dans les collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site Web www.CareDaily.ai ou rejoignez-nous sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.