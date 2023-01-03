百奧賽圖與翰森製藥簽署抗體授權合約

中國北京與中國上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」，股票代碼02315.HK）宣布與翰森製藥集團有限公司（「翰森製藥」，股票代碼3692.HK）簽署抗體藥物分子合作、轉讓和獨家授權合約。百奧賽圖授權翰森製藥其所選定的全人抗體分子，用於全球藥物的開發、生產及商業化。根據協議，百奧賽圖將收到頭期款、不同開發階段和商業化的里程碑付款，累計可達數億人民幣；未來還將獲得基於產品的個位數淨銷售額額外權利金。

先前，百奧賽圖為翰森製藥提供了由「千鼠萬抗™」專案產生的針對其所選定靶點的候選全人抗體分子，翰森製藥在完成候選抗體分子評估後行使選擇權，達成該授權合約。

百奧賽圖創辦人、董事長兼CEO沈月雷博士表示：「感謝翰森製藥對我們全人抗體平臺RenMice™和『千鼠萬抗™』計畫的認可。此次授權的抗體由我們的RenMice™靶點剔除小鼠產生，具有高度多樣性，可以提高藥物篩選成功率。相信憑藉翰森製藥強大的藥物研發、生產和商業化能力，可以快速有效率地把『千鼠萬抗』計畫所得的抗體分子推進到臨床和商業階段，惠及全球患者。」

關於「千鼠萬抗」計畫

「千鼠萬抗」計畫是根據全人抗體RenMice®（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠）靶點剔除小鼠對上千個潛在藥物靶點進行規模化抗體藥物開發的計畫。與傳統根據MOA的藥物開發方式不同，「千鼠萬抗」計畫採用大規模循證體內藥效方式篩選出安全性、有效性俱佳的抗體分子。目前，我們已完成對1000多個靶點的基因剔除鼠的製備，並且已獲得10個全人雙抗、20+全人雙抗ADC、10+類TCR抗體分子、30+靶向創新靶點的單株抗體分子和600+抗體hits。「千鼠萬抗」計畫產出的抗體分子具有高特異性、高親和力和良好的成藥性，吸引了世界上許多生物製藥大廠與我們達成抗體分子授權或共同開發協議，包括德國Merck、ADC Therapeutics、榮昌生物、南京正大天晴等。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。以百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權為基礎的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®、RenLite® 和RenNano®小鼠），將單抗、雙抗和奈米抗體開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的靶點進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗™」計畫），隨著計畫的實施，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內的16家企業達成RenMice®平臺授權合作。公司現已建立起12項核心藥物產品管線，其中2個產品在跨區域臨床試驗（MRCT）II期，2個在臨床試驗I期。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，充分惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

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