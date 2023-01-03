百奥赛图与翰森制药签署抗体许可协议

中国北京与中国上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股票代码02315.HK）宣布与翰森制药集团有限公司(“翰森制药”，股票代码3692.HK)签署抗体药物分子合作、转让和独家许可协议。百奥赛图许可翰森制药其所选定的全人抗体分子，用于全球范围内药物的开发、生产及商业化。根据协议，百奥赛图将收到首付款、不同开发阶段和商业化的里程碑付款，累计可达数亿元；未来还将获得基于产品的个位数净销售额分成。

此前，百奥赛图为翰森制药提供了由 “千鼠万抗™”项目产生的针对其所选定靶点的候选全人抗体分子，翰森制药在完成候选抗体分子评估后行使选择权，达成该许可协议。

百奥赛图创始人、董事长兼CEO沈月雷博士表示：“ 感谢翰森制药对我们全人抗体平台RenMice™和“千鼠万抗™”计划的认可。此次授权的抗体由我们的RenMice™靶点敲除小鼠产生，具有高度多样性，可以提高药物筛选成功率。相信凭借翰森制药强大的药物研发、生产和商业化能力，可以快速高效地把“千鼠万抗”计划所得的抗体分子推进到临床和商业阶段，惠及全球患者。”

关于“千鼠万抗”计划

“千鼠万抗”计划是基于全人抗体RenMice®（RenMab®、RenLite®和RenNano®小鼠）靶点敲除小鼠对上千个潜在药物靶点进行规模化抗体药物开发的计划。与传统基于MOA的药物开发方式不同，“千鼠万抗”计划采用大规模循证体内药效方式筛选出安全性、有效性都好的抗体分子。目前，我们已完成对1000多个靶点的基因敲除鼠的制备，并且已获得10个全人双抗、20+全人双抗ADC、10+类TCR抗体分子、30+靶向创新靶点的单克隆抗体分子和600+抗体hits。“千鼠万抗”计划产出的抗体分子具有高特异性、高亲和力和良好的成药性，吸引了世界上许多头部药企与我们达成抗体分子许可或共同开发协议，包括德国Merck，ADC Therapeutics、荣昌生物、南京正大天晴等。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®、RenLite® 和RenNano®小鼠），将单抗、双抗和纳米抗体开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗™”计划），随着计划的实施，百奥赛图已签署了28项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的16家企业达成RenMice®平台授权合作。公司现已建立起12项核心药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。