NHOA : MISE À JOUR COMMERCIALE DECEMBRE 2022

NHOA (NHOA.PA, anciennement Engie EPS) (Paris:NHOA) a le plaisir d'annoncer qu'en décembre 2022 NHOA Energy a remporté des contrats pour plus de 620MWh en Amérique du Nord, Australie et Asie, dépassant largement les attentes communiquées dans la Mise à jour commerciale publiée le 1er décembre 2022.

Tout en reconfirmant la guidance de chiffre d'affaires consolidé pour l’exercice 2022 légèrement supérieur à €160 millions, en raison des contrats récemment remportés le carnet de commandes de NHOA Energy à la fin de l'année devrait se situer entre €280 et €290 millions. Environ 1.400MWh sont en exécution, avec six projets en phase de mise en service ou de pré-mise en service.

Les détails sur les projets nouvellement remportés seront divulgués en temps utile avec des communiqués de presse spécifiques et lors de la conférence investisseurs sur la Mise à jour commerciale et opérationnelle T4 2022 prévue le 31 janvier 2022.

NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique et l’infrastructure de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, aux Etats-Unis et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future de NHOA. Bien que NHOA considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par NHOA auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de NHOA déposé auprès de l’AMF le 6 avril 2022 (sous le numéro D. 22-02751). Les investisseurs et les actionnaires de NHOA doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur NHOA.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d’objectifs, de buts, d’événements ou d’intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la pandémie de Covid19 sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière de NHOA et sur l’économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles de NHOA, concernant, entre autres, les résultats de NHOA en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d’affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d’affecter la capacité de NHOA à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l’impact de la Covid-19 sur les activités, les opérations et les salariés de NHOA. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance de NHOA, le développement des marchés et de l’industrie dans lesquels NHOA exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce communiqué. NHOA n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.