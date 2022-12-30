Elliptic Labs与第三家PC/笔记本电脑客户签署全新企业许可合同

挪威，奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司、 AI Virtual Smart Sensors™ 的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)宣布，其已与第三家 PC/笔记本电脑客户签署全新的企业许可协议。 此次的PC客户是全球前五的笔记本制造商之一，该协议将允许这家笔记本电脑制造商在即将推出的笔记本电脑和PC设备上使用Elliptic Labs的 AI Virtual Smart Sensor Platform™。该客户已选择 Elliptic Labs的 AI Virtual Smart Sensor Platform™来为他们未来的PC和笔记本电脑机型提供人体存在检测功能。

Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 表示：“我们很高兴能在本月与全新的PC/笔记本电脑客户签署企业许可协议。目前，世界排名前五的个人电脑/笔记本电脑制造商中已有三家成为了我们的客户。这是一个非常重要的里程碑，它奠定了我们成为人体存在检测功能行业标杆的基础。”

AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Smart Sensor Platform 和 AI Virtual Human Presence Sensor 是 Elliptic Labs 的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

Elliptic Labs' AI Virtual Presence Sensor

Elliptic Labs 的 AI 虚拟存在传感器可检测用户在 PC/笔记本电脑前的存在状态。 这允许设备在用户不在时进入睡眠状态，从而节省电池寿命和用电，并防止未经许可的访问。 人体存在检测正在成为 PC/笔记本电脑行业的核心功能，但由于与专用硬件存在传感器相关的成本、风险和设计限制，目前仅在高端设备中配备该功能。Elliptic Labs 的纯软件 AI 虚拟存在传感器提供强大的人体存在检测功能，使制造商们能够轻松且经济地在各种设备中打造存在检测功能。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。