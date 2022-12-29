Intelsat和J-AIR率先在日本支線飛機上提供免費機上娛樂和連網服務

維吉尼亞州麥克林恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界頂級規模的整合式衛星與地面網路營運商之一、機上連網(IFC)服務的一流供應商Intelsat與總部位於東京的日本航空株式會社(Japan Airlines Co., Ltd.)今天宣佈，日本航空將在其子航空公司J-AIR Co. Ltd.的Embraer E190飛機上推出Intelsat的連網服務。

日本航空已經在J-AIR的首架E190飛機上安裝了Intelsat的2Ku系統，並將在2024年秋季前為另外13架飛機安裝該系統。該航空公司自2016年以來一直提供免費的無線娛樂服務。引進2Ku將使J-AIR成為日本率先提供機上娛樂和連網(IFEC)服務的支線飛機公司，這也是全球首架配備Intelsat 2Ku系統的E190飛機。

日本航空客戶體驗資深副總裁Keisuke Suzuki表示：「我們與Intelsat密切合作，為日本航空和JAL集團機隊提供一流的連網體驗。Intelsat強大而可靠的2Ku系統將為我們的客戶提供旅途中的娛樂體驗，也使J-AIR成為日本首家提供IFC服務的支線飛機公司。」

Intelsat Commercial Aviation商務資深副總裁Dave Bijur評論道：「Intelsat的使命是為工作和娛樂提供高品質、可靠的連網，這對航空公司合作夥伴和乘客都至關重要。隨著無線娛樂成為良好開端，J-AIR也體認到連網的重要性。引進2Ku將使該公司同樣能夠獲得自2017年以來已在大型噴射客機上普及的免費機上網際網路體驗。對Intelsat而言，這是極好的展示機會，可供希望為全體乘客提供免費服務的全球其他E190營運商參考。」

此項服務現已在部分航班上推出。

如欲瞭解關於Intelsat商業航空連網產品的更多資訊，請造訪此處。

關於Intelsat

Intelsat是衛星科技的基礎架構企業，在全球運行值得信賴的衛星電信網路。無論挑戰有多艱巨，我們都能利用自身無與倫比的專長和全球覆蓋範圍來讓民眾、企業和社區保持連線。Intelsat正在利用全球首個混合、多軌道、軟體定義的5G網路建構全球通訊的未來，該網路在客戶最有需要的時候和地點提供簡單、無縫、安全的精準覆蓋。請在Intelsat.com關注全球互聯互通領域的領導者，並和我們一起「共創構想」(Imagine Here)。

關於J-AIR Co., Ltd.

日本航空株式會社旗下子公司J-AIR是總部位於日本大阪的航空公司，為日本國內乘客提供服務。該公司的機隊由14架E190飛機和18架E170飛機組成。

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