Intelsat和J-AIR率先在日本支线飞机上提供免费机上娱乐和连接服务

弗吉尼亚州麦克林恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界顶级规模的综合卫星与地面网络运营商之一、机上连接(IFC)服务的领先供应商Intelsat与总部位于东京的日本航空株式会社(Japan Airlines Co., Ltd.)今天宣布，日本航空将在其子航空公司J-AIR Co. Ltd.的Embraer E190飞机上推出Intelsat的连接服务。

日本航空已经在J-AIR的首架E190飞机上安装了Intelsat的2Ku系统，并将在2024年秋季前为另外13架飞机安装该系统。该航空公司自2016年以来一直提供免费的无线娱乐服务。通过引入2Ku，J-AIR将成为日本率先提供机上娱乐和连接(IFEC)服务的支线飞机公司，这也是首架在全球范围内配备Intelsat 2Ku系统的E190飞机。

日本航空客户体验高级副总裁Keisuke Suzuki表示：“我们与Intelsat密切合作，为日本航空和JAL集团机队提供一流的连接体验。Intelsat强大而可靠的2Ku系统将为我们的客户提供旅途中的娱乐体验，也使J-AIR成为日本首家提供IFC服务的支线飞机公司。”

Intelsat Commercial Aviation商务高级副总裁Dave Bijur评论道：“Intelsat的使命是为工作和娱乐提供高质量、可靠的连接，这对航空公司合作伙伴和乘客都至关重要。随着无线娱乐成为良好开端，J-AIR也认识到连接的重要性。引入2Ku将使该公司同样能够获得自2017年以来已在大型喷气式飞机上普及的免费机上互联网体验。对Intelsat而言，这是一个极好的展示机会，可供希望为全体乘客提供免费服务的全球其他E190运营商参考。”

此项服务现已在部分航班上推出。

如需了解关于Intelsat商业航空连接产品的更多信息，请访问此处。

关于Intelsat

作为卫星技术的基础架构企业，Intelsat在全球运营着值得信赖的卫星电信网络。无论挑战有多艰巨，我们都能利用自身无与伦比的专长和全球覆盖范围来让民众、企业和社区保持连接。Intelsat正在利用全球首个混合、多轨道、软件定义的5G网络构建全球通信的未来，该网络旨在于客户最有需要的时间和地点提供简单、无缝、安全的精准覆盖。通过Intelsat.com关注全球互联互通领域的领导者，并和我们一道“共创构想”(Imagine Here)。

关于J-AIR Co., Ltd.

日本航空株式会社旗下子公司J-AIR是一家总部位于日本大阪的航空公司，服务于日本国内乘客。该航司拥有一支由14架E190飞机和18架E170飞机组成的机队。

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