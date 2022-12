Intelsat e J-AIR oferecem o primeiro IFEC gratuito em aeronaves regionais no Japão

Intelsat’s 2Ku system on the first of J-AIR’s E190 aircraft and will be installing 13 additional aircraft by autumn 2024 (courtesy J-AIR).

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, operadora de uma das maiores redes terrestres e de satélite integradas do mundo e líder na provisão de conectividade a bordo (IFC), junto com a Japan Airlines Co., Ltd., com sede em Tóquio, anunciaram hoje que o serviço de conectividade da Intelsat será lançado em aeronaves Embraer E190 da companhia aérea para sua companhia aérea subsidiária, J-AIR Co. Ltd.

A Japan Airlines instalou o sistema 2Ku da Intelsat na primeira aeronave E190 da J-AIR e irá instalar em 13 aeronaves adicionais até o outono de 2024. A companhia aérea oferece serviços gratuitos de entretenimento sem fio desde 2016. Ao adicionar 2Ku, fará com que a primeira aeronave regional da J-AIR no Japão ofereça serviços de entretenimento e conectividade a bordo (IFEC), bem como seja a primeira aeronave E190 equipada com o sistema Intelsat 2Ku em todo o mundo.

"Trabalhamos em estreita cooperação com a Intelsat para proporcionar a melhor experiência de conectividade na Japan Airlines e na frota do grupo JAL", disse Keisuke Suzuki, Vice-Presidente Sênior de Experiência do Cliente da Japan Airlines. "O sistema 2Ku capaz e confiável da Intelsat irá fornecer milhas de entretenimento a nossos clientes, tornando a primeira aeronave regional da J-AIR a oferecer serviços IFC no Japão."

"Na Intelsat, nossa missão é oferecer conectividade confiável e de qualidade para trabalho e entretenimento, o que é essencial para companhias aéreas de parceria e passageiros", comentou Dave Bijur, Vice-Presidente Sênior de Aviação Comercial da Intelsat. "Embora ter entretenimento sem fio tenha sido um excelente primeiro passo, a J-AIR também vê a importância da conectividade. Acrescentar 2Ku irá permitir a mesma experiência gratuita de Internet a bordo que têm desde 2017 em jatos maiores. Para a Intelsat, esta é uma grande vitrine para outras operadoras da E190 ao redor do mundo que desejam oferecer um serviço gratuito a todos os seus passageiros."

O serviço já está disponível em voos selecionados.

Para mais informação sobre os produtos de conectividade de aviação comercial da Intelsat, acesse aqui.

Sobre a Intelsat

Como arquitetos fundamentais da tecnologia de satélite, a Intelsat opera a rede de telecomunicações por satélite mais confiável do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala mundial para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio. A Intelsat está formando o futuro das comunicações internacionais com a primeira rede 5G híbrida, em diversas órbitas e definida por software do mundo, concebida para uma cobertura simples, contínua e segura precisamente quando e onde nossos clientes mais precisam. Siga o líder em conectividade mundial e "Imagine Aqui" conosco, em Intelsat.com.

Sobre a J-AIR Co., Ltd.

A J-AIR é uma companhia aérea com sede em Osaka, no Japão, uma subsidiária da Japan Airlines Co., Ltd., que presta serviços a passageiros domésticos no Japão. A companhia aérea possui uma frota de 14 aeronaves E190 e 18 aeronaves E170.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.