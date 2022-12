AIT Worldwide Logistics Assina com The Climate Pledge

AIT Worldwide Logistics joins nearly 400 companies as a signatory of The Climate Pledge.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--A AIT Worldwide Logistics, líder em soluções de cadeia de fornecimento, reafirmou seu compromisso com a proteção do meio ambiente como signatária do The Climate Pledge. Cofundado pela Amazon e pela Global Optimism, The Climate Pledge é um compromisso assinado por quase 400 empresas em 34 países para alcançar emissões zero líquidas de carbono até 2040, uma década antes da meta do Acordo de Paris de 2050. A AIT visa atingir esta meta ainda mais rápido, até 2035.

"A AIT tem o orgulho de reforçar nosso compromisso com a sustentabilidade e ingressar em uma comunidade que irá compartilhar conhecimentos, ideias e melhores práticas para combater as mudanças climáticas", disse o vice-presidente executivo e diretor de informação da AIT, Ray Fennelly. "Como signatária do The Climate Pledge, esperamos tomar uma ação coletiva para alcançar emissões zero líquidas de carbono até 2035, cinco anos antes da meta de 2040 do compromisso. Esta meta não apenas se alinha com nossos valores essenciais, mas também irá criar um planeta melhor para nossos colegas de equipe, clientes, parcerias e as comunidades onde vivemos e trabalhamos para as próximas gerações."

Como signatária do The Climate Pledge, a AIT concorda em medir e relatar regularmente emissões de gases de efeito estufa, implementar estratégias de descarbonização em linha com o Acordo de Paris mediante mudanças e inovações reais em negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável, reduções de materiais e outras estratégias de eliminação de emissões de carbono. A empresa também concorda em neutralizar quaisquer emissões remanescentes com compensações adicionais, quantificáveis, reais, permanentes e socialmente benéficas para obter emissões zero líquidas de carbono anuais.

A AIT desenvolveu suas próprias iniciativas de sustentabilidade ambiental em alinhamento com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, visando apoiar o consumo e a produção sustentáveis bem como combater as mudanças climáticas e seus impactos. Para alcançar estas metas, a AIT planeja obter o status de emissões zero líquidas de carbono até 2035, através de práticas de redução de emissões e aquisições de compensação de carbono.

Internamente, os colegas de equipe da AIT também supervisionam processos e programas de gestão de emissões, resíduos e energia, incluindo um compromisso em toda a empresa com a reciclagem e a redução de papel. Além disto, a AIT usa seu sistema de gestão de transporte para rastrear e medir emissões de dióxido de carbono até o nível de envio.

Para baixar o relatório de sustentabilidade da AIT e saber mais sobre as iniciativas de sustentabilidade da AIT, acesse aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

Saiba mais sobre The Climate Pledge em theclimatepledge.com.

Sobre a AIT Worldwide Logistics

A AIT Worldwide Logistics é um despachante de carga internacional que ajuda as empresas a crescer, ao expandir o acesso a mercados em todo o mundo, onde podem vender e/ou adquirir suas matérias-primas, componentes e produtos acabados. Durante mais de 40 anos, o líder em soluções de cadeia de fornecimento com sede em Chicago vem contando com uma abordagem consultiva para construir uma rede mundial e parcerias confiáveis em quase todos os setores, incluindo aeroespacial, automotivo, varejo de consumo, alimentos, governo, saúde, alta tecnologia, ciências industriais e da vida. Respaldado por tecnologia escalável e fácil de usar, o modelo de negócios flexível da AIT personaliza entregas porta a porta via marítima, aérea, terrestre e ferroviária, dentro do prazo e do orçamento. Com colegas de equipe especializados em mais de 100 locais ao redor do mundo na Ásia, Europa e América do Norte, as opções de serviço completo da AIT também incluem desembaraço alfandegário, gestão de armazéns e serviços especiais. Saiba mais em www.aitworldwide.com.

Nossa Missão

Na AIT, buscamos intensamente oportunidades para ganhar a confiança de nossos clientes, oferecendo excepcionais soluções logísticas mundiais, valorizando apaixonadamente nossos colegas de trabalho, parcerias e comunidades.

