AIT Worldwide Logistics dołącza do grona sygnatariuszy The Climate Pledge

AIT Worldwide Logistics joins nearly 400 companies as a signatory of The Climate Pledge.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Wiodący dostawca rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw, AIT Worldwide Logistics, potwierdził swoje zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska, dołączając do grona sygnatariuszy The Climate Pledge. Zapoczątkowana przez Amazon i Global Optimism inicjatywa The Climate Pledge stanowi zobowiązanie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2040 r. – dziesięć lat wcześniej niż cel na 2050 r. przewidziany w porozumieniu paryskim – które podjęło już niemal 400 przedsiębiorstw z 34 krajów. Firma AIT pragnie osiągnąć ten cel jeszcze szybciej, do 2035 r.

– AIT z dumą podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dołącza do społeczności, z którą wymieniać będzie wiedzę, pomysły i najlepsze praktyki w celu przeciwdziałania zmianie klimatu – powiedział wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. technologii informacyjnych AIT, Ray Fennelly. – Jako sygnatariusz The Climate Pledge, z niecierpliwością oczekujemy na podjęcie wspólnych działań w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej do roku 2035, czyli na pięć lat przed horyzontem 2040 r. wyznaczonym w ramach inicjatywy. Ten cel nie tylko wpisuje się w nasze podstawowe wartości, ale również przyczyni się do zapewnienia lepszego świata członkom naszego zespołu, naszym klientom, partnerom oraz społecznościom, w których żyjemy i wykonujemy pracę, na kolejne pokolenia.

Jak sygnatariusz The Climate Pledge, AIT zobowiązuje się do regularnych pomiarów i raportowania emisji gazów cieplarnianych, wdrożenia strategii na rzecz obniżenia emisyjności zgodnie z porozumieniem paryskim poprzez dokonanie realnych zmian w sposobie prowadzenia działalności oraz innowacje, w tym usprawnienie w zakresie efektywności, wykorzystywanie energii odnawialnej, ograniczenie zużycia materiałów oraz realizację innych strategii umożliwiających wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla. Firma zobowiązuje się również do neutralizacji wszelkich pozostałych emisji w drodze dodatkowych, wymiernych, rzeczywistych, stałych i przynoszących korzyści społeczne mechanizmów wyrównawczych w celu osiągnięcia neutralności emisyjnej w ujęciu rocznym.

Firma AIT opracowała własne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska stosownie do celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, pragnąc wspierać zrównoważoną konsumpcję i produkcję oraz przeciwdziałać zmianie klimatu i zwalczać jej skutki. Aby osiągnąć te cele, AIT planuje osiągnąć status firmy neutralnej pod względem poziomu emisji do 2035 r. poprzez stosowanie praktyk związanych z redukcją emisji oraz zakup jednostek kompensacji emisji.

Na szczeblu wewnętrznym członkowie zespołu AIT nadzorują również procesy i programy zarządzania emisjami, odpadami i energią, które obejmują zobowiązanie całej firmy na rzecz recyklingu i ograniczenia zużycia papieru. Ponadto AIT wykorzystuje system zarządzania transportem do monitorowania i pomiarów emisji dwutlenku węgla nawet na poziomie wysyłki.

Aby pobrać sprawozdanie firmy AIT dotyczące zrównoważonego rozwoju i dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw AIT na rzecz zrównoważonego rozwoju, należy odwiedzić stronę aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

Więcej informacji na temat The Climate Pledge można znaleźć na stronie theclimatepledge.com.

Informacje o AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics to globalny spedytor, który pomaga firmom rozwijać się poprzez zwiększanie dostępu do rynków z całego świata, na których mogą one sprzedawać lub pozyskiwać surowce, komponenty i wyroby gotowe. Od ponad 40 lat ten lider rozwiązań łańcucha dostaw z siedzibą w Chicago, opierając się na podejściu konsultacyjnym, buduje globalną sieć i zaufane partnerstwa w niemal każdej branży, w tym w branży lotniczej, motoryzacyjnej, sprzedaży detalicznej produktów konsumpcyjnych, spożywczej, usług rządowych, opieki zdrowotnej, zaawansowanych technologii, przemysłu i nauk przyrodniczych. Oparty na skalowalnych i przyjaznych dla użytkownika technologiach elastyczny model biznesowy AIT zapewnia dostosowanie dostaw „od drzwi do drzwi” drogą morską, lotniczą, lądową i kolejową – na czas i w obrębie ustalonego budżetu. Dzięki zespołowi ekspertów w ponad 100 oddziałach na całym świecie, w Azji, Europie i Ameryce Północnej, AIT oferuje pełny zakres usług, w tym odprawę celną, zarządzanie magazynem i usługi transportu towarów wymagających specjalnego zabezpieczenia. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.aitworldwide.com.

Nasza misja

AIT energicznie poszukuje możliwości zyskania zaufania swoich klientów poprzez zapewnianie wyjątkowych globalnych rozwiązań logistycznych, jednocześnie z pasją doceniając wartość swoich współpracowników, partnerów i społeczności.

