AIT Worldwide Logistics aderisce a The Climate Pledge

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Il leader delle soluzioni per la supply chain AIT Worldwide Logistics ha riaffermato il proprio impegno nella protezione dell'ambiente con l'adesione a The Climate Pledge. Fondato congiuntamente da Amazon e da Global Optimism, The Climate Pledge è un'iniziativa che coinvolge quasi 400 aziende in 34 paesi che puntano alle zero emissioni nette di carbonio entro il 2040, un decennio prima dell'obiettivo del 2050 prefissato dall'accordo di Parigi. AIT punta a centrare questo target in tempi ancora più brevi, entro il 2035.

"AIT è orgogliosa di rafforzare l'impegno per la sostenibilità e di entrare a fare parte di una comunità che vuole condividere conoscenze, idee e pratiche ottimali per combattere i cambiamenti climatici", ha dichiarato Ray Fennelly, vicepresidente esecutivo e CIO di AIT. "In qualità di firmatari di The Climate Pledge, siamo pronti a intraprendere un'azione collettiva per arrivare alle zero emissioni nette di carbonio entro il 2035, con cinque anni di anticipo sull'obiettivo del 2040. Questo target non è solamente in linea con i nostri valori fondamentali, ma permetterà anche di creare un pianeta migliore per i nostri collaboratori, i clienti, i partner e le comunità in cui viviamo e lavoriamo, per le generazioni a venire".

In qualità di aderente a The Climate Pledge, AIT si impegna a misurare e comunicare a cadenza regolare le emissioni di gas serra, a implementare strategie di decarbonizzazione in linea con gli accordi di Parigi attraverso innovazioni aziendali e cambiamenti concreti, inclusi i miglioramenti dell'efficienza, l'uso di energia rinnovabile, la riduzione dei materiali e altre strategie di eliminazione delle emissioni di carbonio. L'azienda inoltre concorda di neutralizzare eventuali restanti emissioni con compensazioni addizionali, quantificabili, reali, permanenti e vantaggiose per la società, per arrivare alle zero emissioni nette di carbonio annuali.

AIT ha sviluppato le proprie iniziative di sostenibilità ambientale in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di sostenere il consumo e la produzione sostenibili e di combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti. Per raggiungere questi obiettivi, AIT prevede di raggiungere lo stato di emissioni di carbonio pari a zero entro il 2035, attraverso pratiche di riduzione delle emissioni e acquisti di compensazione del carbonio.

A livello interno, i collaboratori di AIT controllano anche i processi e i programmi di gestione delle emissioni, dei rifiuti e dell'energia, impegnandosi a livello aziendale per il riciclaggio della carta e la riduzione del suo utilizzo. AIT sfrutta inoltre il suo sistema di gestione dei trasporti per la tracciabilità e la rilevazione delle emissioni di anidride carbonica a ogni livello, fino alla spedizione.

Per scaricare la relazione sulla sostenibilità di AIT e conoscere meglio le iniziative dell'azienda per la sostenibilità visitare la pagina aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

Per ulteriori informazioni su The Climate Pledge visitare il sito theclimatepledge.com.

Informazioni su AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics è uno spedizioniere globale che aiuta le aziende a crescere grazie all'espansione dell'accesso ai mercati mondiali, dove possono vendere e/o acquistare materie prime, componenti e prodotti finiti. Da oltre 40 anni, il leader delle soluzioni per la supply chain con sede a Chicago si avvale di un approccio consultivo per creare una rete globale e partnership di fiducia in quasi ogni settore, come quello aerospaziale, degli autoveicoli, della vendita al dettaglio di beni di consumo, alimentare, governativo, sanitario, hi-tech, industriale e delle scienze della vita. Supportato da una tecnologia scalabile e intuitiva, il flessibile modello di business di AIT personalizza le consegne porta a porta via mare, aria, terra e ferrovia, rispettando tempi e budget. Grazie a esperti compagni di squadra in oltre 100 sedi in tutto il mondo in Asia, Europa e Nordamerica, AIT propone opzioni per un servizio completo comprensivo di sdoganamento, gestione magazzino e servizi 'white gloves'. www.aitworldwide.com.

La nostra mission

Noi di AIT ci impegniamo per cogliere opportunità che ci consentano di guadagnarci la fiducia dei clienti offrendo soluzioni logistiche eccezionali in tutto il mondo mentre operiamo con passione affinché i nostri dipendenti, partner e comunità ricevano valore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.