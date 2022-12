AIT Worldwide Logistics signe The Climate Pledge

AIT Worldwide Logistics joins nearly 400 companies as a signatory of The Climate Pledge.

AIT Worldwide Logistics joins nearly 400 companies as a signatory of The Climate Pledge.

ITASCA, Ill.--(BUSINESS WIRE)--Le leader des solutions de chaîne d’approvisionnement AIT Worldwide Logistics a réaffirmé son engagement à protéger l’environnement en tant que signataire de The Climate Pledge. Co-fondé par Amazon et Global Optimism, The Climate Pledge est un engagement signé par près de 400 entreprises dans 34 pays pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040, une décennie avant l’objectif de 2050 de l’Accord de Paris. AIT vise à atteindre cet objectif encore plus rapidement, d’ici 2035.

« AIT est fier de renforcer son engagement envers le développement durable et de rejoindre une communauté qui partagera ses connaissances, ses idées et ses bonnes pratiques pour lutter contre le changement climatique », déclare Ray Fennelly, vice-président exécutif et CIO d’AIT. « En tant que signataire de The Climate Pledge, nous sommes impatients de prendre des mesures collectives pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2035, cinq ans avant l’objectif de 2040 de l’engagement. Cet objectif s’aligne non seulement sur nos valeurs fondamentales, mais créera également une meilleure planète pour nos coéquipiers, nos clients, nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, pour les générations à venir. »

En tant que signataire de The Climate Pledge, AIT s’engage à mesurer et à déclarer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre, à mettre en œuvre des stratégies de décarbonisation conformément à l’Accord de Paris par le biais de changements et d’innovations commerciaux réels, y compris des améliorations de l’efficacité, des énergies renouvelables, des réductions de matériaux et d’autres stratégies d’élimination des émissions de carbone. L’entreprise s’engage également à neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement bénéfiques pour atteindre des émissions annuelles nettes de carbone nulles.

AIT a développé ses propres initiatives de durabilité environnementale conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, dans le but de soutenir une consommation et une production durables et de lutter contre le changement climatique et ses impacts. Pour atteindre ces objectifs, AIT prévoit d’atteindre le statut de zéro émission nette de carbone d’ici 2035, grâce à la fois à des pratiques de réduction des émissions et à des achats de compensation carbone.

En interne, les coéquipiers d’AIT supervisent également les processus et programmes de gestion des émissions, des déchets et de l’énergie, y compris un engagement à l’échelle de l’entreprise en faveur du recyclage et de la réduction du papier. De plus, AIT utilise son système de gestion des transports pour suivre et mesurer les émissions de dioxyde de carbone jusqu’au niveau de l’expédition.

Pour télécharger le rapport de développement durable d’AIT et en savoir plus sur les initiatives de développement durable d’AIT, rendez-vous sur aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

En savoir plus sur The Climate Pledge sur theclimatepledge.com.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics est un transitaire mondial qui aide les entreprises à se développer en élargissant l’accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et/ou se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader des solutions de chaîne d’approvisionnement basé à Chicago s’appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, y compris l’aérospatiale, l’automobile, la vente au détail, l’alimentation, le gouvernement, la santé, la technologie de pointe, les sciences industrielles et les sciences de la vie. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d’AIT personnalise les livraisons porte-à-porte par voie maritime, aérienne, terrestre et ferroviaire, dans le respect des délais et du budget. Avec des coéquipiers experts répartis sur plus de 100 sites dans le monde en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de service complet d’AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d’entrepôt et des services haut de gamme. En savoir plus sur www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous sommes activement à la recherche d'occasions permettant de gagner la confiance de nos clients en fournissant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles, tout en reconnaissant profondément la valeur de nos collègues, de nos partenaires et de nos communautés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.