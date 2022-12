AIT Worldwide Logistics ondertekent The Climate Pledge

AIT Worldwide Logistics joins nearly 400 companies as a signatory of The Climate Pledge.

ITASCA, Illinois--(BUSINESS WIRE)--AIT Worldwide Logistics, toonaangevend bedrijf op het gebied van oplossingen voor de supplychain, heeft haar verbintenis om het milieu te beschermen nogmaals bevestigd door ondertekening van The Climate Pledge. The Climate Pledge, mede opgericht door Amazon en Global Optimism, is een verbintenis die is ondertekend door bijna 400 bedrijven in 34 landen om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn - tien jaar eerder dan de doelstelling van 2050 in het Akkoord van Parijs. AIT streeft ernaar dit doel nog sneller bereiken, uiterlijk in 2035.

“AIT is er trots op onze toewijding aan duurzaamheid extra kracht bij te zetten en ons aan te sluiten bij een gemeenschap waarin kennis, ideeën en best practices worden gedeeld voor de aanpak van klimaatverandering,” aldus Ray Fennelly, Executive Vice President en CIO van AIT. “Als ondertekenaar van The Climate Pledge kijken we ernaar uit om collectieve actie te ondernemen om uiterlijk in 2035 klimaatneutraliteit te bereiken, vijf jaar voor dan de doelstelling van 2040 in het verdrag. Dit doel sluit niet alleen aan bij onze kernwaarden, maar zal ook zorgen voor een betere planeet voor onze teamleden, klanten, partners en de gemeenschappen waarin we leven en werken, voor de komende generaties.”

Als ondertekenaar van The Climate Pledge gaat AIT ermee akkoord om de uitstoot van broeikasgassen regelmatig te meten en te rapporteren, decarbonisatiestrategieën te implementeren in overeenstemming met het Akkoord van Parijs door middel van echte veranderingen en innovaties in de bedrijfsvoering, waaronder efficiëntieverbeteringen, duurzame energie, terugdringing van de hoeveelheid gebruikte materialen en andere strategieën om de uitstoot van CO2 te elimineren. Het bedrijf gaat er verder mee akkoord om alle resterende uitstoot te neutraliseren met aanvullende, kwantificeerbare, reële, permanente maatregelen met een sociaal positieve uitwerking om de CO2-uitstoot op jaarbasis volledig te neutraliseren.

AIT heeft eigen initiatieven voor ecologische duurzaamheid ontwikkeld in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met als doel duurzame consumptie en productie te stimuleren en de klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden. Om deze doelen te bereiken, streeft AIT ernaar uiterlijk in 2035 de status van klimaatneutraliteit te bereiken, door zowel maatregelen om de uitstoot te verlagen als CO2-compensatie-aankopen.

Intern houden AIT-teamleden ook toezicht op processen en programma's voor emissie-, afval- en energiebeheer, waaronder een bedrijfsbrede inspanning voor recycling en vermindering van papiergebruik. Daarnaast maakt AIT gebruik van een transportbeheersysteem om de uitstoot van kooldioxide per zending te volgen en te meten.

Het duurzaamheidsrapport van AIT met meer informatie over de duurzaamheidsinitiatieven van AIT is te downloaden op aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

Meer informatie over The Climate Pledge: theclimatepledge.com.

