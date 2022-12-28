AIT Worldwide Logistics簽署《氣候宣言》

伊利諾州伊塔斯加--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--供應鏈解決方案領導者AIT Worldwide Logistics（簡稱“AIT”）簽署《氣候宣言》(The Climate Pledge)，重申其對環境保護的承諾。《氣候宣言》由亞馬遜和Global Optimism共同發起，承諾到2040年達成淨零碳排放，比《巴黎協定》制定的2050年目標提前10年，目前已有34個國家的近400家企業簽署。AIT則更進一步，計畫到2035年提前達成淨零碳排放。

AIT執行副總裁兼資訊長Ray Fennelly表示：「AIT很自豪能夠加強對永續發展的承諾，加入簽署企業群，共同分享知識、想法和最佳實務，以對抗氣候變遷。作為《氣候宣言》的簽署人，我們期待採取集體行動，到2035年達成淨零碳排放，比《氣候宣言》的2040年目標提前五年。這一目標不僅符合我們的核心價值觀，還將為我們的團隊成員、客戶、合作夥伴、我們生活和工作的社區以及子孫後代創造更美好的地球。」

作為《氣候宣言》的簽署人，AIT同意定期測量和報告溫室氣體排放量，透過切實的業務變革和創新來實施符合《巴黎協定》的脫碳策略，包括提高效率、使用再生能源、減少物料消耗以及採取其他消除碳排放策略。公司還同意利用額外、可量化、真實、永久並對社會有益的補償來中和任何剩餘的碳排放，以達成年度淨零碳排放。

AIT根據聯合國永續發展目標制定了自身的環境永續發展計畫，旨在支持永續消費和生產，對抗氣候變遷及其影響。為了達成這些目標，AIT計畫透過減排措施和購買碳補償信用額度，到2035年達到淨零碳排放狀態。

在公司內部，AIT的團隊成員同樣積極採取措施，監督排放、廢棄物及能源管理流程和計畫，包括全公司致力於廢棄物回收和減少用紙量。此外，AIT還利用其運輸管理系統，追蹤並測量每一次運輸的碳排放。

如欲下載AIT的永續發展報告並瞭解關於AIT永續措施的更多資訊，請造訪aitworldwide.com/corporate-social-responsibility。

敬請造訪theclimatepledge.com，瞭解有關《氣候宣言》的更多資訊。

關於AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是全球性貨運代理公司，致力於幫助企業擴大接觸全球市場的管道，協助企業銷售和/或採購原材料、零件和成品，並促進企業成長。40多年來，這家總部位於芝加哥的供應鏈解決方案領軍企業一直採用協商的方式來建立全球網路，並在幾乎所有產業都建立了值得信賴的合作關係，包括航太、汽車、消費零售、食品、政府、醫療、高科技、工業和生命科學等。在可擴充、方便易用的科技支援下，AIT靈活的業務模式透過海、空、陸路和鐵路聯運提供客製化的送貨到府服務，且能夠準時按預算完成。借助遍佈亞洲、歐洲和北美的100多個據點的專業團隊成員，AIT的全方位服務還包括通關、倉庫管理和白手套服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.aitworldwide.com。

我們的使命

在AIT，我們積極尋求機會，提供卓越的全球物流解決方案以贏得客戶的信任，同時極為珍視我們的同事、合作夥伴和社區。

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