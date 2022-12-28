AIT Worldwide Logistics签署《气候宣言》

伊利诺伊州伊塔斯加--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--供应链解决方案领导者AIT Worldwide Logistics（简称“AIT”）通过签署《气候宣言》(The Climate Pledge)重申其对环境保护的承诺。《气候宣言》由亚马逊和Global Optimism共同发起，承诺到2040年实现净零碳排放，相比《巴黎协定》制定的2050年目标提前10年，目前已有34个国家的近400家企业签署。AIT则更进一步，计划到2035年提前实现净零碳排放。

AIT执行副总裁兼首席信息官Ray Fennelly表示：“AIT很自豪能够加强对可持续发展的承诺，加入签署企业社群，共同分享知识、想法和最佳实践，以应对气候变化。作为《气候宣言》的签署方，我们期待采取集体行动，到2035年实现净零碳排放，比《气候宣言》的2040年目标提前五年。这一目标不仅符合我们的核心价值观，还将为我们的团队成员、客户、合作伙伴、我们生活和工作的社区以及子孙后代创造一个更美好的地球。”

作为《气候宣言》的签署方，AIT同意定期测量和报告温室气体排放量，通过切实的业务变革和创新来实施符合《巴黎协定》的脱碳战略，包括提高效率、使用可再生能源、减少物料消耗以及采取其他消除碳排放策略。公司还同意通过额外、可量化、真实、永久并对社会有益的补偿来中和任何剩余的碳排放，以实现年度净零碳排放。

AIT根据联合国可持续发展目标制定了自身的环境可持续发展计划，旨在支持可持续消费和生产，应对气候变化及其影响。为实现这些目标，AIT计划通过减排实践和购买碳抵消信用额度，到2035年达到净零碳排放状态。

在公司内部，AIT的团队成员同样积极采取措施，监督排放、废弃物及能源管理流程和计划，包括在全公司范围内践行废弃物回收和节约用纸的承诺。此外，AIT还利用其运输管理系统，跟踪并测量精确到每一次运输的碳排放。

如需下载AIT的可持续发展报告并了解更多关于AIT可持续举措的信息，请访问aitworldwide.com/corporate-social-responsibility。

敬请访问theclimatepledge.com，了解有关《气候宣言》的更多信息。

关于AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics是一家全球性货代公司，致力于帮助各公司扩大接触全球各大市场的渠道，助力公司销售和/或采购原材料、部件和成品，并促进各公司发展壮大。40多年来，这家总部位于芝加哥的供应链解决方案领军企业一直采用协商的方式来打造全球网络，并在几乎所有行业都建立了值得信赖的合作关系，包括航天、汽车、消费零售、食品、政府、医疗、高科技、工业和生命科学等。基于可扩展的、方便易用的技术，AIT灵活的业务模式通过海、空、陆地和铁路联运实现了定制式的门到门交付，且能够做到按时、按预算完成。借助遍布亚洲、欧洲和北美的100多个网点的专业团队成员，AIT的全面服务还包括通关、仓库管理和白手套服务。如需了解更多信息，请访问www.aitworldwide.com。

我们的使命

在AIT，我们积极寻求机会，通过交付卓越的全球物流解决方案赢得客户信任，同时极为珍视我们的同事、合作伙伴和社区。

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