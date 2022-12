CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Quantori, LLC, een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor datawetenschap en digitale transformatie voor organisaties in de biowetenschappen en de gezondheidszorg, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met Databricks, het data lakehouse-bedrijf, om innovatie in het hele levenscyclus van geneesmiddelen door gegevens, analyses en AI te verenigen op een eenvoudig en open multi-cloud platform.

“Technologie is een belangrijke aanjager van innovatie in de levenswetenschappen en transformeert de farmaceutische R&D”, aldus Richard Golob, CEO van Quantori. “We zijn verheugd dat Quantori een officiële Databricks Consulting Partner is geworden om biofarmaceutische klanten te helpen hun onderzoek te versnellen en gezondheidsresultaten te verbeteren met de kracht van data en AI. Onze datawetenschappers en ML-engineers hebben uitgebreide ervaring met datamigratie naar het Databricks Lakehouse Platform, plus een diepgaande domeinkennis in life sciences die nodig is voor het faciliteren van succesvolle RWE-onderzoeken die de snelheid naar de markt verhogen.”

