Quantori fait appel à Databricks pour accélérer l'innovation dans le domaine des sciences du vivant et de la santé

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Quantori, LLC, fournisseur de premier rang mondial de solutions de science des données et de transformation numérique au profit d'entreprises des sciences du vivant et de la santé, a annoncé ce jour avoir signé un partenariat avec la société Databricks, laquelle propose une architecture de stockage de données novatrice appelée data lakehouse, afin de stimuler l'innovation d'un bout à l'autre du cycle de vie des médicaments en regroupant les données, l'analytique et l'intelligence artificielle au sein d'une seule et même plateforme multi-cloud simple et ouverte.

« La technologie est un facteur décisif pour l'innovation dans les sciences du vivant et chamboule la R&D pharmaceutique » a affirmé Richard Golob, PDG de Quantori. « Nous sommes ravis que Quantori devienne partenaire de conseil officiel de Databricks afin d'aider les clients de l'industrie biopharmaceutique à accélérer leurs projets de recherche et à améliorer leurs résultats de santé grâce à la puissance des données et de l'IA. Nos experts en science des données et nos ingénieurs en apprentissage automatique possèdent une riche expérience en migration des données vers la plateforme Lakehouse de Databricks ainsi qu'une connaissance approfondie des sciences du vivant, nécessaire pour mener à bien les études fondées sur des preuves empiriques qui accélèrent la mise sur le marché ».

Databricks a inventé une architecture simple et ouverte pour les données et l'IA qui apporte la fiabilité, la gouvernance et les performances d'un entrepôt de données aux lacs de données dans lesquels la plupart des entreprises stockent déjà leurs données. Des partenaires de Databricks aident actuellement les clients à construire des plateformes de type lakehouse sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud pour prendre en charge tous les cas d'usage de données et d'analytique, depuis les entrepôts de données et la veille stratégique jusqu'à l'ingénierie des données et aux charges de travail d'IA/AA.

« Databricks est l'un des pionniers du data lakehouse, qui relève les défis du big data dans les sciences du vivant et la santé que constituent par exemple les silos de données et les données fragmentées des patients et offre la possibilité d'obtenir des renseignements en temps réel pour éclairer les décisions de traitement » a ajouté Solman Rahman, Vice-président exécutif de Quantori pour l'Europe. « Le partenariat avec Databricks appuie l'objectif de Quantori d'agir comme pont entre la science et la réussite du patient en aidant les clients à rationaliser le cycle de vie de la gestion des données dans le but d'accélérer l'innovation et de transposer la science du laboratoire à la clinique ».

À propos de Quantori

Quantori transforme les sciences du vivant et la santé grâce au pouvoir de l'informatique numérique. Quantori développe des solutions complètes de génie logiciel, d'informatique scientifique, de science des données et d'IA qui permettent aux entreprises biopharmaceutiques d'accélérer chaque étape du processus de développement des médicaments et aux établissements de santé d'améliorer les résultats pour les patients. Quantori allie l'ingénierie des données et l'analytique avancée à une connaissance approfondie du domaine scientifique pour aider les acteurs des sciences du vivant et de la santé à réussir leur transformation numérique plus rapidement et souplement. Pour en savoir plus, consultez www.quantori.com et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @Twitter, @LinkedIn et Facebook.

