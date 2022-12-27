搭载Elliptic Labs技术的荣耀 80系列智能手机正式发布

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--全球Al软件公司, AI Virtual Smart Sensors™的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS)宣布：下一代荣耀智能手机荣耀 80系列将搭载其 AI Virtual Proximity Sensor™ INNER BEAUTY®。三款手机将面向中国市场发售，分别由Elliptic Labs的合作伙伴联发科和高通提供驱动——荣耀80 SE由联发科的天玑 1080芯片组提供驱动，荣耀80 Pro采用高通公司的骁龙 782G芯片组提供驱动，而荣耀80 Pro将采用高通公司的枭龙 8+ Gen 1芯片提供驱动。此前，Elliptic Labs已公布此次合作的相关细节。

“荣耀智能手机充分展现了我们的AI Virtual Smart Sensor Platform™给智能手机市场带来的创新精神。Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen说，"我们行业领先的纯软件解决方案将打造更智能、更环保、更人性化的设备。与荣耀这样的全球制造商合作，再次验证了我们交互平台的力量、可拓展性以及价值。”

AI Virtual Proximity Sensor INNER BEAUTY（AI 虚拟接近传感器）

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时，关闭智能手机的显示，并禁用屏幕的触摸功能。如果没有这种检测距离的能力，用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作，比如挂断电话或在通话中误拨号。自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命。接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能。

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现稳定的接近检测功能。通过将硬件传感器替换为软件传感器，AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本，还可去除采购上的风险。

INNER BEAUTY 是 Elliptic Labs 的注册商标。

AI Virtual Smart Sensor、AI Virtual Proximity Sensor 和 AI Virtual Smart Sensor Platform 是 Elliptic Labs 的商标。

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs 是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的国际企业。公司成立于2006年，衍生自挪威奥斯陆大学(Oslo University)的一家分支研究机构。公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法，提供直观的3D无接触手势交互、接近感应和存在检测功能。其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的、生态友好的纯软件传感器，并已有上几亿台设备搭载其技术。Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件、超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司。 公司在奥斯陆证券交易所（Oslo Børs）上市。

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国、中国、韩国、 中国台北和日本均有分支机构。Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发，归属公司专有。