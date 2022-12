Aelis Farma : Résiliation du contrat de liquidité avec Oddo BHF SCA

BORDEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Aelis Farma (ISIN : FR0014007ZB4 – Mnémonique : AELIS, éligible PEA-PME) (Paris: AELIS), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies du cerveau (la « Société »), annonce aujourd’hui avoir mis fin au contrat de liquidité conclu le 18 mars 2022 avec Oddo BHF SCA (le « Contrat ») portant sur ses actions ordinaires (le « Contrat de Liquidité »). Cette résiliation prend effet à compter de ce jour après bourse.

Il est rappelé que lors de la signature du Contrat, le 18 mars 2022, les moyens suivants avaient été mis à disposition :

0 actions Aelis Farma

500 000 euros

A la date de transfert du Contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 657 actions Aelis Farma

206 516,01 euros

Signature d’un nouveau contrat de liquidité avec Invest Securities

Aelis Farma confie, à compter du 27 décembre 2022, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires à Invest Securities, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marches Financiers (AMAFI).

Ce contrat a notamment pour objet de donner mandat à Invest Securities d’intervenir pour le compte d’Aelis Farma sur le marché réglementé d’Euronext à Paris en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des actions d’Aelis Farma.

Les moyens affectés à la mise en œuvre du nouveau contrat sont de :

24 657 actions Aelis Farma

206 516,01 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

dans les conditions visées à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

dans les cas prévus par l’AMF et/ou Euronext, et en cas de suspension du cours des actions par Euronext, dans l’hypothèse où la Société ne disposerait plus d’autorisation de rachat de ses propres actions ou en cas de cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée générale de la Société ;

ou, à la demande d’Aelis Farma, sous sa responsabilité.

Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par Aelis Farma à tout moment et sans préavis, ou par Invest Securities avec un préavis de deux (2) semaines.

A propos d’AELIS FARMA

Fondée en 2013, Aelis Farma est une société biopharmaceutique à l’origine d’une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur CB 1 du système endocannabinoïde (les CB 1 -SSi). Ces nouvelles molécules recèlent un fort potentiel dans le traitement de nombreuses maladies du cerveau. Les CB 1 -SSi ont été développés par Aelis Farma sur la base de la découverte d’un nouveau mécanisme naturel de défense du cerveau par l’équipe du Dr. Pier Vincenzo Piazza, Directeur Général de la Société, lorsqu’il était directeur du Neurocentre Magendie de l’Inserm à Bordeaux. En reproduisant ce mécanisme naturel, les CB 1 -SSi paraissent capable d’inhiber sélectivement l’activité liée à un état pathologique du récepteur CB 1 , sans perturber son activité physiologique normale. Pour ces découvertes, le Dr. Piazza s’est vu attribuer le Grand Prix de l’Inserm et le Grand Prix de neurologie de l’Académie des Sciences qui sont parmi les prix français les plus prestigieux en médecine et neurologie.

Aelis Farma développe deux candidats-médicaments « first-in-class » aujourd’hui au stade clinique, AEF0117 et AEF0217, et dispose d’un portefeuille de CB 1 -SSi innovants pour le traitement d’autres pathologies associées aux dérèglements de l’activité du récepteur CB 1 .

AEF0117, qui cible les troubles liés à la consommation excessive de cannabis (addiction et psychose), s’est révélé actif dans une étude clinique de phase 2a et est entré au 2ème trimestre 2022 dans une phase 2b qui inclura 330 patients dans 9 centres cliniques aux Etats-Unis. Aelis Farma bénéficie d’un accord d’option de licence exclusive avec Indivior PLC, groupe pharmaceutique leader dans le traitement des addictions, pour le développement et la commercialisation de AEF0117 dans les troubles liés à la consommation excessive de cannabis. Dans le cadre de cette collaboration, Aelis Farma a déjà reçu 30 M$ (paiement de l’option). Si Indivior exerce l’option de licence à l’issue de la phase 2b, Aelis Farma recevra 100 M$ liés à l’acquisition de la licence (potentiellement en 2024) et Indivior prendra en charge le coût supplémentaire de développement. L’accord prévoit aussi jusqu’à 340 M$ de paiements supplémentaires conditionnés aux franchissements d’étapes de développement, réglementaires et commerciales, ainsi que des redevances sur les ventes nettes de AEF0117 comprises entre 12% et 20%.

AEF0217, qui cible différents troubles cognitifs dont ceux associés à la trisomie 21 (syndrome de Down), a terminé avec succès les études de sécurité et pharmacocinétique (programme de phase 1) chez des volontaires sains et a démarré, en décembre 2022, une étude de phase 1/2 chez de personnes porteuses de trisomie 21. Cette étude évaluera la sécurité et pharmacocinétique de AEF0217 et pourrait fournir les premières indications de l’activité de AEF0217 sur les déficits cognitifs des personnes trisomiques. Les résultats sont attendus au 2ème trimestre 2023. Ce composé a fait l’objet d’études de preuve de concept préclinique très étendues en utilisant des tests très innovants pour l’évaluation des déficits cognitif chez l’animal. Dans ce contexte, AEF0217 a montré sa capacité à reverser de façon complète les déficits dans plusieurs modèles animaux de troubles cognitifs tels que les syndromes de Down et du X fragile, ainsi que dans certains déficits cognitifs qui accompagnent le vieillissement.

Basée à Bordeaux, au sein du Neurocentre Magendie, Aelis Farma s’appuie sur les talents de 23 collaborateurs hautement qualifiés et a bénéficié d’investissements de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’Inserm Transfert Initiative, de Bpifrance, des fonds régionaux ACI, NACO et Aqui-invest et de IRDI Capital Investissement.

Pour plus d’informations : www.aelisfarma.com

ISIN : FR0014007ZB4

Mnémonique : AELIS

Compartiment B d’Euronext Paris

Avertissement

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Aelis Farma ainsi qu’à l'environnement dans lequel Aelis Farma évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement d’Aelis Farma approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 14 janvier 2022 sous le numéro I.22-003.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Aelis Farma décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Aelis Farma. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.