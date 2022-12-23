Rigaku将在西班牙加泰罗尼亚化学研究所安装XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--结晶学解决方案开发领域的领导者Rigaku在一次竞标成功后自豪地宣布，该公司将在加泰罗尼亚化学研究所(ICIQ)安装欧洲首台XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪。这将是在日本境外安装专用电子衍射仪的第一份客户订单。这台仪器将在ICIQ的研究中发挥关键作用：它将帮助ICIQ在其参与的大多数研究分支中解析小体积有机分子、有机金属复合物、金属有机框架(MOF)、共价有机框架(COF)、肽和大体积超分子实体的晶体结构。

Rigaku XtaLAB Synergy-ED是世界上首台全包式电子衍射仪。这台由Rigaku和日本电子株式会社(JEOL)共同开发的仪器允许晶体学家突破单晶XRD甚至同步加速器的极限，使其在某些情况下能够解释小于50纳米的晶体结构。

ICIQ成立于2000年，是世界化学领域排名前十的研究机构。在ICIQ的分析技术组合中加入电子衍射将是一项重要的改进，这将有助于该机构通过其多个研究小组做出更多科学贡献。在研究工作流程和工业项目中，生长足够大小的晶体属于技术难题，电子衍射能够缓解此类瓶颈，从而加速实现研究成果，并提供以前无法实现的结果。

在被问及ICIQ团队为何选择Rigaku XtaLAB Synergy-ED时，ICIQ表征技术部经理Eduardo C. Escudero-Adán博士表示：“我们已经对仪器进行了现场测试。我们的感受是，面前这台制作精良的设备能够满足我们在技术方面的预期。最明显的一点是软件与设备的良好集成，这使得用户可以轻松地操作设备。它还强调了一个事实，即实践证明，低温测量系统对于测量敏感样品至关重要。”

Rigaku单晶业务全球销售与营销总经理Mark Benson博士评论道：“ICIQ已经拥有Rigaku的单晶XRD系统，因此过渡到电子衍射应该是轻而易举的，因为这两套系统都使用相同的用户启发式CrystAlisPro软件进行仪器控制和结构测定。我们期待进一步支持ICIQ的研究工作，并在不久的将来看到利用这种相对新颖的技术所带来的相关成果的发表。”

如需了解关于XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪或Rigaku其他单晶解决方案的更多信息，请访问https://www.rigaku.com/products/crystallography。

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