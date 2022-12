ABL Diagnostics : RENFORCEMENT DU PARTENARIAT HISTORIQUE AVEC ROCHE DIAGNOSTICS SPAIN POUR UNE EXTENSION DE L’OFFRE AU MARCHE ESPAGNOL

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ABL Diagnostics (Paris:ABLD), l’acteur référent du diagnostic génotypique des maladies infectieuses, annonce avoir signé début décembre un accord avec Roche Diagnostics Spain en vue de renforcer son positionnement de leader sur le génotypage du VIH en Espagne et de développer le partenariat existant entre les deux sociétés afin de l’étendre aux nouvelles pathologies prises en charge par la plateforme DeepChek® pour les territoires Espagne & Andorre.

Les entités espagnoles d’ABL Diagnostics et de Roche Diagnostics sont partenaires depuis 2009 au travers d’un contrat qui confère à Roche Diagnostics une licence exclusive de distribution des solutions de génotypage d’ABL Diagnostics.

Ce partenariat a été particulièrement fructueux, notamment pour le VIH, dans la mesure où le binôme ABL Diagnostics/Roche Diagnostics détient une position de leader dans le génotypage par séquençage de cette pathologie. Leur offre commune est ainsi présente dans la majorité des laboratoires de virologie espagnols.

Avec le développement croissant du pipeline d'applications pour le génotypage par séquençage d’ABL Diagnostics, il est prévu de faire évoluer la collaboration entre les deux sociétés à compter du 1er janvier 2023. ABL Diagnostics et Roche Diagnostics pourront à compter de cette date intervenir chacun directement auprès des clients, dans le cadre d’une co-exclusivité pour leur offrir des solutions complètes pour le génotypage par séquençage des maladies infectieuses, avec l'ensemble de la gamme (HIV, HBV, HCV, CMV, HSV, ARN16s, COVID, Tuberculose, HPV…), en séquençage capillaire (SANGER) et NGS. La faculté offerte par la technologie DeepChek® de pouvoir réaliser du séquençage combinant divers types d'échantillons (POOLING) permet de cibler tous les laboratoires du pays et d’offrir une gamme plus large de pathologies avec des coûts de mise en œuvre considérablement réduits.

Le renforcement de ce partenariat s’accompagne de la constitution par ABL Diagnostics d’une équipe locale en Espagne composée de commerciaux et d’experts métiers (Field Applications Specialists) qui viendront dynamiser les ventes, assurer un suivi technique et dispenser les formations nécessaires aux laboratoires en collaboration avec Roche Diagnostics qui contribuera au financement de ce dispositif (montants confidentiels et non divulgués). Dès le 1er janvier 2023, ABL Diagnostics Spain sera ainsi en ordre de marche pour accroître ses parts de marché et proposer le support nécessaire aux laboratoires de virologie et de bactériologie.

En parallèle, ABL Diagnostics va profiter de son implantation physique dans la péninsule ibérique pour développer de nouveaux débouchés commerciaux sur ses autres produits (Détection par qPCR UltraGene, Extraction d'ADN/ARN, kits de collection d'échantillons MediaChek...) et cibler le marché "Life Sciences" avec des kits génériques permettant de réaliser du séquençage (SANGER) ou NGS pour n'importe quel type d'application (Microbiologie, Oncologie, Génétique Humaine...).

« Grâce à cet accord innovant avec Roche Diagnostics, ABL Diagnostics va pouvoir accroître son offre et sa part de marché en Espagne en bénéficiant de la forte notoriété de son partenaire et en proposant une palette de pathologies très large et unique pour les laboratoires. Celui-ci nous donne également les moyens de nous implanter localement, ce qui devrait générer de nouvelles opportunités de développement pour ABL Diagnostics », a déclaré M. Dimitri Gonzalez, Head of Diagnostics chez ABL Diagnostics.

À propos d’ABL DIAGNOSTICS

Fondé en 2015, ABL DIAGNOSTICS conçoit, développe, fabrique, commercialise et supporte en France et à l'international, en direct ou via un réseau de distributeurs exclusifs dans 45 pays, des tests de diagnostic de biologie moléculaire de détection (UltraGene®) et de génotypage par séquençage d’ADN (DeepChek®), pour les maladies infectieuses. Ceux-ci étant le résultat d'un savoir-faire propriétaire acquis au décours des années et des collaborations scientifiques avec des équipes de renom et de protocoles techniques dédiés.

ABL DIAGNOSTICS a particulièrement développé des dispositifs médicaux de génotypage de haute technologie pour les maladies infectieuses chroniques comme le SIDA, les hépatites virales, la tuberculose, et aussi pour le génotypage du SRAS-CoV-2 (Covid-19), ainsi que d’autres cibles virales et bactériennes.

ABL DIAGNOSTICS propose à ses clients des produits complémentaires dans la chaîne de valeurs de la prise en charge du patient comme des kits de collection d'échantillons (MediaChek®), un dossier électronique clinique spécialisé (Nadis®, installé au sein de plus de 200 hôpitaux en France) et des dispositifs médicaux pour l'extraction virale, l'amplification, le séquençage et l'automatisation des laboratoires de biologie médicale.

Basée à Paris, Metz et à Marseille, la société a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 6,27 M€ et regroupe 25 collaborateurs.

