CertiK宣佈與KuCoin Community Chain展開安全合作

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--總部位於紐約的全球一流的Web3、區塊鏈和智慧合約安全公司CertiK今日宣佈，公司與致力於加速全球價值流動的第一層區塊鏈KuCoin Community Chain (KCC)建立新的合作關係。

該合作可精簡KCC上新建專案的導引流程，將安全開發實務整合至該生態系統的底層，為用戶、創辦人和投資人注入信心。

CertiK商務長Jason Jiang表示：「我們十分高興能與KuCoin Community Chain密切合作，以提升這一新區塊鏈生態系統的安全和透明度標準。KCC將把安全實務整合至其區塊鏈的最底層，以保護其建構者、用戶和未來。」

CertiK將充分利用從審查3,700多個Web3專案中獲得的專長。憑藉在超過12個區塊鏈中受到保護的市值超過3,600億美元，經CertiK審查的專案將繼續在形成Web3未來方面扮演關鍵角色。

KuCoin Community Chain科技長Leandre Niu表示：「與CertiK在安全方面的合作是我們在KuCoin Community Chain生態系統以及更廣泛的Web3領域向前邁出的重要一步。我們十分高興能將CertiK的Security Suite引進我們的區塊鏈，此舉將提升KCC上所有用戶和建構者的安全和透明度標準。 」

對於KCC生態系統、在這一快速且安全的鏈上所打造的專案，以及更廣泛的Web3社群而言，CertiK與KCC的合作是向前邁出的重要一步。此次合作還提高了不斷成長的KCC生態系統的安全與透明度標準。

關於CertiK

CertiK是區塊鏈安全領域的先驅，利用一流的人工智慧技術和專家人工審核來保護和監控區塊鏈協議和智慧合約。CertiK成立於2018年，由耶魯大學和哥倫比亞大學的多名教授創立。CertiK應用來自於學術界和企業的尖端創新，為Web3領域提供安全保障，讓任務關鍵型應用能夠安全、正確地擴大規模。

關於KuCoin Community Chain

KuCoin Community Chain是去中心化公共區塊鏈，能夠與以太坊虛擬機器(EVM) 相容，並擁有極高效能。其應對區塊鏈三難困境的創新方法能夠帶來出色的性能，以及更快、更便利的交易，並為社群帶來低成本體驗。KCC的權益權威證明(Proof of Staked Authority )共識演算法能夠提升區塊鏈協議的效率、安全性和穩健性。

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