CertiK宣布与KuCoin Community Chain开展安全合作

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于纽约的全球领先的Web3、区块链和智能合约安全公司CertiK今日宣布，公司与致力于加速全球价值流动的一层区块链KuCoin Community Chain (KCC)建立了新的合作关系。

该合作旨在精简KCC上新建项目的引导流程，将安全开发实践融入该生态系统的底层，为用户、创始人和投资者注入信心。

CertiK首席商务官Jason Jiang表示：“我们十分高兴地与KuCoin Community Chain紧密地进行合作，以提升这一新区块链生态系统的安全和透明度标准。KCC将把安全实践整合至其区块链的最底层，并借此保护其构建者、用户和未来。”

CertiK将充分利用从审计3,700多个Web3项目中获得的专长。借助横跨超过12个区块链的3,600多亿美元受到保护的市值总额，经CertiK审计的项目将继续在构建Web3未来方面发挥关键作用。

KuCoin Community Chain首席技术官Leandre Niu表示：“与CertiK在安全方面的合作，标志着我们在KuCoin Community Chain生态系统以及更广泛的Web3领域向前迈出了重要一步。我们十分高兴地将CertiK的Security Suite引入我们的区块链，此举将提升KCC上所有用户和构建者的安全和透明度标准。 ”

对于KCC生态系统、在这一快速且安全的链上所打造的项目，以及更广泛的Web3社区而言，CertiK与KCC的合作标志着向前所迈出的重要一步。此次合作还提高了不断增长的KCC生态系统的安全与透明度标准。

关于CertiK

CertiK是区块链安全领域的先驱，利用一流的人工智能技术和专家人工审核来保护和监控区块链协议和智能合约。CertiK成立于2018年，由耶鲁大学和哥伦比亚大学的多名教授创立。通过应用来自于学术界和企业的前沿创新，CertiK为Web3领域的安全保驾护航，让任务关键型应用能够安全、准确地扩大规模。

关于KuCoin Community Chain

KuCoin Community Chain是一个去中心化公共区块链，能够兼容以太坊虚拟机(EVM)，并拥有极高性能。其应对区块链三难困境的创新方法，能够实现出色的性能，以及更快、更便利的交易，并为社区带来低成本体验。KCC的权益权威证明(Proof of Staked Authority )共识算法能够提升区块链协议的效率、安全性和稳健性。

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