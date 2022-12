Energy Dome, a supporto dell'implementazione della sua CO2 Battery, ottiene 17,5 milioni di euro dal Consiglio europeo per l'innovazione

Energy Dome today announced it has been awarded €17.5 million in funding from the European Innovation Council (EIC). (Photo: Business Wire)

Energy Dome today announced it has been awarded €17.5 million in funding from the European Innovation Council (EIC). (Photo: Business Wire)

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Energy Dome, la società produttrice della CO2 Battery, una rivoluzionaria soluzione di accumulo energia a lunga durata, oggi annuncia di aver ottenuto dal Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) un finanziamento da 17,5 milioni di euro, il maggior importo mai stanziato dal programma.

L'EIC Accelerator è il programma di finanziamento fiore all'occhiello in Europa per l'identificazione, la sovvenzione e il potenziamento di innovazioni rivoluzionarie in aree strategiche, come quella dell'accumulo energia. L'investimento sarà realizzato tramite l'EIC Fund, un'entità esclusiva di proprietà della Commissione europea che opera per l'assegnazione di sovvenzioni e partecipazioni azionarie dirette in aziende che propongono soluzioni cleantech promettenti.

Energy Dome è stata selezionata tramite un processo estremamente competitivo tra le oltre 1.000 aziende che hanno presentato una domanda completa.

"Grazie a questo supporto strategico da parte della Commissione europea, Energy Dome potrà accelerare l'espansione dell'attività e implementare le CO2 Battery nei mercati mondiali", ha affermato Claudio Spadacini, fondatore e CEO di Energy Dome.

L'accumulo energia a lungo termine è l'anello mancante per la piena decarbonizzazione del mercato dell'energia, perché aumenta la flessibilità della rete e integra in modo sicuro ed efficiente le rinnovabili nelle reti elettriche mondiali. Attualmente si riscontra un significativo divario tecnologico nel mercato, e la CO2 Battery rappresenta la soluzione ideale perché fornisce un accumulo energia ad alta efficienza, a un costo competitivo e con l'utilizzo di componenti già disponibili e pronti all'uso, che rendono questa tecnologia fruibile per i clienti globali.

L'EIC Fund si affianca ad altri investitori strategici del calibro di Barclays, 360 Capital, CDP Venture Capital SGR e Novum Capital Partners, che complessivamente hanno investito in Energy Dome 25 milioni di dollari USA, per finanziare la crescita dell'azienda nella sua missione: rendere possibile la transizione energetica.

Informazioni su Energy Dome

Energy Dome sta rivoluzionando il settore dell'accumulo energia e permette di decarbonizzare la rete grazie alla disponibilità continuativa dell'energia solare ed eolica. L'azienda ha inventato e sviluppato la CO2 Battery, un sistema di stoccaggio energetico a lungo termine che rende possibile da subito l'accumulo energia prolungato in tutto il mondo. Le proprietà dell'anidride carbonica consentono al sistema di accumulare energia in modo efficiente e conveniente, con un ingombro di tipo modulare e indipendente dal sito. Le CO2 Battery utilizzano componenti standard facilmente reperibili e già pronti provenienti da catene di approvvigionamento esistenti e affidabili, e offrono un percorso per immagazzinare enormi quantità di energia rinnovabile intermittente e accelerare la transizione energetica. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.energydome.com.

