Enviva宣佈簽訂每年80萬公噸供應量的長期合約

馬里蘭州貝塞斯達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Enviva Inc. (NYSE: EVA)（以下簡稱“Enviva”、「我們的」、「我們」或「公司」）今天宣佈與一家現有歐洲客戶簽署新的無條件支付承購燃料供應合約，為期10年，最多可延長5年。Enviva預計每年將供應80萬公噸工業級木屑顆粒，在符合某些先決條件的情況下，預計將於2027年開始交貨。

總裁兼執行長Thomas Meth表示：「今天我們很高興宣佈與一家歐洲發電廠客戶簽訂這份大型供應合約。從再生能源發電，到替代難減排產業中的化石燃料碳排放，一系列的使用案例顯示我們擁有與高品質交易對手合作的龐大市場機會。這些機會持續推動著我們簽訂合約的強勁步伐。根據這份新合約，我們可望在大約四年後開始交貨。合約凸顯了我們的歐洲交易對手尋求安全、永續和可信賴的來源以支撐再生能源原料方面的認真態度。我們與客戶建立了穩固、長期的關係，他們瞭解我們在環境、社會和公司治理(ESG)的基礎上經營業務的宗旨，並且重視我們在全球提供的產品的品質、可靠性和永續性。」

與新合約相關的條款和條件與最近執行的其他長期合約大體一致，反映出當前木質生物質的有利定價環境。Enviva的合約簽署環境繼續展示出結構性短缺市場的有利定價動態。在該市場中，再生基載電力、可調度發電和供熱的大規模替代品有限，而難減排產業的替代品更少。

Enviva的 無條件支付承購合約的總加權平均剩餘期限約為14年，目前待交付的合約收入總額超過230億美元。此外，公司透過客戶銷售管線獲得的收入將超過500億美元，其中包括處於不同談判階段的合約。

關於Enviva

Enviva是全球首屈一指的工業木屑顆粒生產商。木屑顆粒是再生和永續的能源，經由收集天然的木材纖維並加工成可運輸的木屑顆粒形式製作而成。Enviva在維吉尼亞州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、喬治亞州、佛羅里達州和密西西比州擁有並經營10家工廠，年度總產能約為620萬公噸，並正在阿拉巴馬州伊普斯興建第11家工廠。Enviva主要透過與英國、歐盟和日本信譽良好的客戶簽訂長期無條件支付承購合約來銷售其木屑顆粒，從而協助客戶加速能源轉型，並促使鋼鐵、水泥、石灰、化工和航空燃料等難以降低碳含量的產業脫碳。Enviva透過其位於維吉尼亞州切薩皮克港、北卡羅萊納州威明頓港和密西西比州帕斯卡古拉港的深水海運碼頭，以及位於喬治亞州薩凡納、阿拉巴馬州莫比爾和佛羅里達州巴拿馬市的第三方深水海運碼頭向全球市場出口木屑顆粒。

關於前瞻性陳述的警示性說明

本文以及與本文相關的任何口頭聲明中包含的資訊，皆含有經修訂的美國《1933年證券法》第27A節以及經修訂的美國《1934年證券交易法》第21E節所定義的「前瞻性陳述」。除本文中包含的當前或歷史事實陳述外，包括與本合約項下的預期交貨和條款，以及Enviva的策略、未來營運、財務狀況、估計的收入和損失、預計的成本、前景、計畫和管理目標相關的陳述均為前瞻性陳述。在本文（包括與本文有關的任何口頭陳述）中使用時，「可能 」、「應該 」、「將 」、「可以 」、「認為 」、「預期 」、「打算 」、「估計 」、「期望 」、「預計 」等詞語和這些詞語的否定形式，以及其他類似的表達旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有的前瞻性陳述中都包含該等識別性詞語。這些前瞻性陳述是根據管理層對未來事件的當前預期和假設，並以關於未來事件的結果和時間安排的現有資訊為基礎。除非適用法律另有要求，否則Enviva不承擔任何修訂或更新任何前瞻性陳述的責任，所有前瞻性陳述均受本節聲明的明確限制，以反映本文發佈日期之後的事件或情況。Enviva提醒，這些前瞻性陳述會受到風險和不確定性的影響，其中大多數是難以預測的，而且許多是Enviva無法控制的。這些風險包括但不限於：我們能夠生產或採購和銷售的產品數量和品質，這可能受到我們的木屑顆粒生產工廠或深水海運碼頭的營運或技術困難等不利影響；我們能夠銷售產品的價格；我們的合約交易對手的信譽；我們能夠採購和加工的低成本木纖維的數量，這可能受到供應中斷或供應商遭受的經營或財務困難等因素的不利影響；與再生或低碳能源、林業產品工業、國際航運業或電力、熱能或汽電共生發電機有關的國內外法律法規（或其解釋）的變化；領導層計畫和策略的變化；國內和全球的整體政治和經濟狀況；以及Enviva遞交給美國證券交易委員會(“SEC”)的文件中所述的其他因素，包括Enviva截至2021年12月31日之會計年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的詳細因素，以及公司截至2022年3月31日、6月30日和9月30日的Form 10-Q季度報告中的補充內容。

如果發生本文和任何口頭陳述中所述的一項或多項風險或不確定性，或者如果基本假設證明不正確，實際結果和計畫可能與任何前瞻性陳述中所述的結果和計畫存在重大差異。有關這些和其他可能影響Enviva預期和預測的因素的更多資訊，請參見Enviva定期遞交給SEC的文件。Enviva遞交給SEC的文件可在SEC的網站www.sec.gov上公開查閱。

如欲瞭解有關Enviva的更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.envivabiomass.com。在社群媒體上@Enviva關注Enviva。

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