Enviva宣布签订每年80万公吨供应量的长期合同

马里兰州贝塞斯达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Enviva Inc. (NYSE: EVA)（以下简称“Enviva”、“我们的”、“我们”或“公司”）今天宣布与一家现有欧洲客户签署了一份新的“照付不议”承购燃料供应合同，合同期10年，最多可延长5年。Enviva预计每年将供应80万公吨工业级木屑颗粒，在满足某些先决条件的情况下预计将于2027年开始交付。

总裁兼首席执行官Thomas Meth表示：“ 今天我们很高兴宣布与一家欧洲发电厂客户签订这份大型供应合同。从可再生能源发电，到替代难以减排行业中的化石燃料碳排放，一系列的使用案例表明我们拥有与高质量交易方合作的巨大市场机会。这些机会持续推动着我们签订合同的强劲步伐。根据这份新合同，预计我们将在大约四年后开始交付产品。合同凸显了我们的欧洲交易方在从安全、可持续和可信赖的来源支持可再生能源原料方面的认真态度。我们与客户建立了稳固、长期的关系，他们了解我们基于环境、社会和公司治理(ESG)开展业务的宗旨，重视我们在全球范围内提供的产品的质量、可靠性和可持续性。”

与新合同相关的条款和条件与最近执行的其他长期合同大体一致，反映出当前木质生物质的有利定价环境。Enviva的合同签署环境继续展示出结构性短缺市场的有利定价动态。在该市场中，可再生基本负荷、可调度发电和供热的大规模替代品有限，而难以减排行业的替代品更少。

Enviva的“照付不议”承购合同的总加权平均剩余期限约为14年，目前待交付的合同收入总额超过230亿美元。此外，公司通过客户销售渠道获得的收入将超过500亿美元，其中包括处于不同谈判阶段的合同。

关于Enviva

Enviva是全球首屈一指的工业木屑颗粒生产商。木屑颗粒是一种可再生和可持续的能源，通过将天然的木材纤维收集起来，并将其加工成可运输的木屑颗粒形式制作而成。Enviva在弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州和密西西比州拥有并运营着10家工厂，年度总产能约为620万公吨，并正在阿拉巴马州伊普斯建设第11家工厂。Enviva主要通过与英国、欧盟和日本信誉良好的客户签订长期“照付不议”承购合同来销售其木屑颗粒，从而帮助客户加速能源转型，并促使钢铁、水泥、石灰、化工和航空燃料等难以降低碳含量的行业实现脱碳。Enviva通过其位于弗吉尼亚州切萨皮克港、北卡罗莱纳州威尔明顿港和密西西比州帕斯卡古拉港的深水海运码头，以及位于佐治亚州萨凡纳、阿拉巴马州莫比尔和佛罗里达州巴拿马城的第三方深水海运码头向全球市场出口木屑颗粒。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本文件以及与本文件相关的任何口头声明中包含的信息，包括经修订的美国《1933年证券法》第27A节以及经修订的美国《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”。除本文件中包含的当前或历史事实陈述外，包括与本合同项下的预期交付和条款以及Enviva的战略、未来运营、财务状况、估计的收入和损失、预计的成本、前景、计划和管理目标相关的陈述均为前瞻性陈述。当在本文（包括与本文有关的任何口头陈述）中使用时，“可能”、“应该”、“将”、“可以”、“认为”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预计”等词语和这些词语的否定形式，以及其他类似的表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有的前瞻性陈述中都包含该等识别性词语。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，并以关于未来事件的结果和时间安排的现有信息为基础。除非适用法律另有要求，否则Enviva不承担任何修订或更新任何前瞻性陈述的责任，所有前瞻性陈述均受本节声明的明确限制，以反映本文件发布日期之后的事件或情况。Enviva提醒，这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响，其中大多数是难以预测的，而且许多是Enviva无法控制的。这些风险包括但不限于：我们能够生产或采购和销售的产品的数量和质量，这可能受到我们的木屑颗粒生产工厂或深水海运码头的运营或技术困难等不利影响；我们能够销售产品的价格。我们的合同交易对手的信誉；我们能够采购和加工的低成本木纤维的数量，这可能受到供应中断或供应商遭受的经营或财务困难等因素的不利影响；与可再生或低碳能源、林业产品行业、国际航运业或电力、热能或热电联产发电机有关的国内外法律法规（或其解释）的变化；领导层计划和战略的变化；国内和全球的整体政治和经济状况；以及Enviva向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中所述的其他因素，包括Enviva截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的详细因素，以及公司截至2022年3月31日、6月30日和9月30日的Form 10-Q季度报告中的补充内容。

如果发生本文和任何口头陈述中所述的一项或多项风险或不确定性，或者如果基本假设被证明不正确，实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中所述的结果和计划存在重大差异。有关这些和其他可能影响Enviva预期和预测的因素的更多信息，请参见Enviva定期向SEC提交的文件。Enviva向SEC提交的文件可在SEC的网站www.sec.gov上公开查阅。

如需了解有关Enviva的更多信息，请访问我们的网站：www.envivabiomass.com。在社交媒体上@Enviva关注Enviva。

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