BETHESDA, Md.--(BUSINESS WIRE)--Enviva Inc. (NYSE: EVA) ("Enviva", "nostro", "noi" o la "società") oggi ha annunciato la firma di un nuovo accordo decennale 'off take' di tipo 'take or pay' per la fornitura di combustibile. Il contratto è stato siglato con un cliente europeo storico ed è prorogabile per cinque anni. Enviva prevede di fornire 800.000 tonnellate annue di pellet in legno di qualità industriale, con inizio delle forniture a partire dal 2027, previo soddisfacimento di determinate condizioni.

" Siamo lieti di annunciare la sigla, in data odierna, di un cospicuo contratto con uno dei nostri clienti europei attivi nella generazione di energia. La portata delle opportunità di mercato con controparti d'eccellenza in una vasta gamma di casi d'uso, dalla generazione di energia rinnovabile fino allo spostamento del carbonio generato da combustibili fossili in settori non facilmente decarbonizzabili, continua a rappresentare un forte fattore trainante di contrattazioni per la nostra azienda", ha affermato Thomas Meth, presidente e Chief Executive Officer.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.