BETHESDA, Md.--(BUSINESS WIRE)--Enviva Inc. (NYSE: EVA) (“Enviva”, “onze”, “wij” of het “Bedrijf”) heeft vandaag de ondertekening aangekondigd van een nieuwe 10-jarige take-or -afname brandstoflevering contract met een bestaande Europese klant, verlengbaar voor maximaal vijf jaar. Enviva verwacht 800.000 ton houtpellets van industriële kwaliteit per jaar te leveren, met leveringen die naar verwachting in 2027 zullen beginnen, onder voorbehoud van bepaalde opschortende voorwaarden.

“ We zijn verheugd vandaag een omvangrijk contract aan te kondigen met een van onze energieopwekkingsklanten in Europa. De omvang van de marktkansen met hoogwaardige tegenpartijen in een reeks van gebruiksscenario’s, van opwekking van hernieuwbare energie tot de verdringing van op fossiele brandstoffen gebaseerde koolstof in moeilijk te verminderen industrieën, blijft voor ons een sterk contracttempo stimuleren, “zei Thomas Meth, President en Chief Executive Officer. “De leveringen onder dit nieuwe contract zullen naar verwachting over ongeveer vier jaar beginnen, wat benadrukt hoe serieus onze Europese tegenpartijen zijn in het ondersteunen van grondstoffen voor hernieuwbare energie uit veilige, duurzame en vertrouwde bronnen. We hebben solide, langdurige relaties opgebouwd met onze klanten, die onze op ESG gebaseerde activiteiten begrijpen en waarde hechten aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de producten die we wereldwijd leveren.”

