Enviva signe un contrat à long terme portant sur 800 000 tonnes métriques par an

BETHESDA, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Enviva Inc. (NYSE: EVA) («Enviva», «nous» ou «la Société») a annoncé aujourd’hui avoir signé avec un client européen existant un nouveau contrat d’approvisionnement en combustible d’une durée de 10 ans, prolongeable jusqu’à cinq ans. Enviva prévoit de fournir 800 000 tonnes métriques de granulés de bois de qualité industrielle par an. Les livraisons commenceront en 2027, sous réserve de certaines conditions suspensives.

« Nous avons le plaisir d’annoncer aujourd’hui la signature d’un contrat important avec l’un de nos clients, producteur d’électricité en Europe. Actuellement, dans un large éventail de cas d’utilisation – de la production d’énergie renouvelable au remplacement des combustibles fossiles par des sources sans carbone – il existe de vastes opportunités de marché assorties de contreparties de premier ordre dans des industries à forte inertie. Cette situation positive pour nous contribue au maintien d’un rythme soutenu de passation de contrats, a déclaré Thomas Meth, PDG d’Enviva. Les livraisons dans le cadre de ce nouveau contrat devraient commencer dans quatre ans environ, ce qui souligne à quel point nos contreparties européennes tiennent fermement à assurer leur approvisionnement en matières premières énergétiques renouvelables provenant de sources sûres, durables et fiables. Nous avons établi des relations solides et durables avec des clients qui comprennent notre activité basée sur des critères ESG et apprécient la qualité, la fiabilité des produits que nous proposons dans le monde entier.»

Les conditions prévues par ce nouveau contrat, qui reflètent le contexte de tarifs élevés pour la biomasse ligneuse, sont globalement conformes à d’autres contrats à long terme récemment conclus. L’environnement de passation de marchés d’Enviva reste caractérisé par la dynamique de tarification favorable d’un marché structurellement court, les alternatives à grande échelle étant limitées pour la base renouvelable et la production d’électricité et de chaleur pilotables, les substituts étant encore moins nombreux pour les secteurs à forte inertie.

La durée restante moyenne pondérée totale des contrats d’enlèvement ferme à long terme d’Enviva est d’environ 14 ans. En outre, la Société affiche un carnet de commandes de plus de 23 milliards USD, ces revenus contractuels étant complétés par un pipeline de ventes clients dépassant 50 milliards USD comprenant des contrats à divers stades de négociation.

À propos d’Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d’énergie renouvelable et durable produite en agrégeant une ressource naturelle, la fibre de bois, puis en la transformant en une forme transportable, les granulés. Enviva possède et exploite dix usines d’une capacité de production combinée d’environ 6,2 millions de tonnes métriques par an en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride, et dans le Mississippi, et construit actuellement sa 11e usine à Epes, dans l’Alabama. Enviva vend la majeure partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d’enlèvement ferme à long terme avec des clients solvables au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et au Japon, contribuant ainsi à accélérer la transition énergétique et à décarboner les secteurs à forte inertie, comme l’acier, le ciment, la chaux, les produits chimiques, et les carburants d’aviation. Enviva exporte ses granulés de bois sur les marchés mondiaux via ses terminaux maritimes en eau profonde des ports de Chesapeake (Virginie), Wilmington (Caroline du Nord) et Pascagoula (Mississippi), et via des terminaux maritimes tiers en eau profonde à Savannah (Géorgie), Mobile (Alabama) et Panama City (Floride).

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en rapport avec celui-ci contiennent des «déclarations prospectives» au sens de la section 27A du Securities Exchange Act de 1933, tel qu’amendé, et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu’amendé. Toute déclaration, autre que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans le présent communiqué, concernant les livraisons et les conditions prévues dans le cadre de ce contrat, la stratégie, les futures opérations, la situation financière, les pertes et profits estimés, les coûts prévisionnels, les perspectives et les plans et les objectifs de la direction d’Enviva, sont des déclarations prospectives. Les termes «pourrait», «devrait», «fera», «peut», «croit», «anticipe», «a l’intention de», «estime», «s’attend», «projette», ainsi que la forme négative de ces termes et d’autres expressions similaires, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en relation avec celui-ci, permettent d’identifier les déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes caractéristiques. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction au sujet d’événements futurs et sont fondées sur les informations actuellement disponibles quant à l’issue et au calendrier d’événements futurs. Sauf si la loi applicable l’exige, Enviva décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les déclarations prospectives, qui sont toutes expressément couvertes par les avertissements contenus dans cette section, aux fins de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société. Ces risques comprennent, sans toutefois s’y limiter: le volume et la qualité des produits que nous sommes en mesure de produire ou de nous procurer et de vendre, qui pourraient être affectés, entre autres, par: des problèmes d’exploitation ou des difficultés techniques affectant nos usines de production de granulés de bois ou nos terminaux marins en eau profonde; les prix auxquels nous pouvons vendre nos produits; la solvabilité de nos contreparties contractuelles; la quantité de fibre de bois à faible coût que nous sommes en mesure d’obtenir et de transformer, laquelle pourrait être affectée négativement, entre autres, par des perturbations de l’approvisionnement ou par des difficultés d’exploitation ou financières affectant nos fournisseurs; des modifications des lois et des réglementations nationales et étrangères (ou de leur interprétation) applicables aux énergies renouvelables ou à faible émission de carbone, à l’industrie des produits forestiers, à l’industrie du transport maritime international ou aux générateurs d’énergie et de chaleur, ou à la production combinée de chaleur et d’électricité; des changements dans les plans et les stratégies en matière de leadership; les conditions générales politiques et économiques, nationales et mondiales; et d’autres facteurs, tels que décrits dans les documents déposés par Enviva auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»), y compris les facteurs exposés en détail à la rubrique «Facteurs de risque» du rapport annuel d’Enviva sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, complété par les rapports trimestriels de la société sur formulaire 10-Q pour les trimestres fiscaux clos les 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2022.

Si un ou plusieurs des risques ou incertitudes décrits dans les présentes et dans toute déclaration orale faite à cet égard se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats et plans réels pourraient différer sensiblement de ceux exposés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs pouvant avoir un impact sur les attentes et les projections d’Enviva sont disponibles dans les dossiers déposés périodiquement par Enviva auprès de la SEC. Les documents déposés par Enviva auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l’adresse: www.sec.gov.

Pour plus d’informations sur Enviva, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse :www.envivabiomass.com. Suivez Enviva sur les réseaux sociaux: @Enviva.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.