Yorkshire Water choisit LTIMindtree comme partenaire de transformation stratégique

LONDRES & MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree, la société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui avoir été choisie comme partenaire de transformation par Yorkshire Water, une importante entreprise britannique de services publics, pour moderniser ses opérations d’approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion d'actifs. Yorkshire Water est la neuvième plus grande compagnie des eaux au monde. Elle offre des services d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées à 5,2 millions de clients dans le Yorkshire.

Dans le cadre de cet accord, LTIMindtree contribuera à la migration des principaux systèmes d'entreprise de Yorkshire Water vers la plateforme SAP S/4HANA, pour couvrir un vaste ensemble de domaines, dont la gestion du travail et des actifs, la planification complexe, la gestion des matériaux et des stocks, la santé et la sécurité. L'automatisation et la simplification des processus, la consolidation des données et la modernisation des systèmes centraux au moyen de technologies intelligentes mises en place par LTIMindtree permettront à Yorkshire Water de stimuler son efficacité opérationnelle, d'augmenter ses capacités et de renforcer l'expérience utilisateur. La gestion unifiée des actifs, des effectifs et des finances donnera la possibilité à Yorkshire Water de maximiser l'intégration de la planification et de la fixation des horaires de travail et la maintenance dynamique des actifs dans l'ensemble de l'organisation.

« Cette collaboration est la clé de notre capacité à offrir des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de manière rentable, durable et résiliente », a déclaré Lee Harris, responsable des changements technologiques chez Yorkshire Water. « Nos services ne prennent pas uniquement en charge les besoins de santé de base de nos clients, mais également la croissance économique à long terme de la région. Grâce à LTIMindtree, nous avons trouvé un partenaire pouvant se targuer de posséder un abondant portefeuille d'offres innovantes et un bilan éprouvé en matière de contributions à des programmes de transformation semblables. Ce partenariat nous rapprochera de la réalisation de notre vision et du format d’activité que nous souhaitons privilégier à l'avenir. Il nous permettra de répondre proactivement aux besoins sociaux, environnementaux et économiques du Yorkshire de demain. »

« Nous sommes ravis de nous associer avec Yorkshire Water pour aider des millions de clients à accéder à des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement sûrs, ces éléments constituant les piliers de la santé, du bien-être et du développement de l'être humain », a déclaré Sudhir Chaturvedi, président et membre du directoire de LTIMindtree. « Alliant notre expertise ERP de nouvelle génération et notre vaste expérience sectorielle aux capacités de bout en bout avancées de SAP S/4HANA, nous avons hâte d'accélérer le parcours de transformation numérique de cette infrastructure nationale essentielle et d'aider Yorkshire Water à proposer des services sur mesure pour répondre aux besoins des clients. »

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d'affaires, d'accélérer l'innovation et d'optimiser la croissance en s'appuyant sur les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 750 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client, et les résultats commerciaux dans un monde convergeant. Comptant près de 90 000 professionnels talentueux et entreprenants dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société Larsen & Toubro Group, allie les capacités éprouvées des anciennes sociétés Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de fournir une transformation à l'échelle. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com. www.ltimindtree.com.

