日本第一大潤滑油公司加入GRC針對資料中心浸沒式冷卻的ElectroSafe液冷合作夥伴計畫

德州奧斯汀和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球資料中心浸沒式冷卻領域的領導者GRC® (Green Revolution Cooling®)和日本第一大潤滑油公司ENEOS今天宣佈，ENEOS將加入GRC的ElectroSafe®液冷合作夥伴計畫。

隨著ENEOS的浸沒式冷卻液得到驗證，GRC不僅將擁有更多全球可用的冷卻液，還建立了論壇，讓兩家公司能夠持續合作開發和利用新的冷卻液配方和技術進展。

ENEOS Lubricants Company總裁Toru Konishi表示：「ENEOS很高興加入GRC的這項重要計畫，幫助強化資料中心浸沒式冷卻液的性能和效率。GRC驗證了我們的浸沒式冷卻液，使資料中心用戶在提高效率的同時能夠更安全、更自信地操作系統。此外，我們將與GRC一起研究和推進冷卻液開發，幫助促成更安全的冷卻液操作，為更廣泛的資料中心生態系統增加價值。」

ENEOS不僅是日本第一大潤滑油公司，也是世界一流的潤滑油製造商之一。隨著ENEOS加入ElectroSafe液冷合作夥伴計畫，GRC及其客戶將受益於ENEOS數十年來在潤滑油開發方面累積的大量技術專長。

GRC產品長Ben Smith表示：「GRC和ENEOS已經合作數年。隨著ENEOS加入GRC的ElectroSafe液冷合作夥伴計畫，我們期待這項合作可以擴大和加強雙方的關係。ENEOS和GRC將能夠為全球的資料中心提供更多的冷卻液選擇，同時還將繼續合作，以改進現有的冷卻液並開發新的配方，從而改善執行時間和效率。」

ElectroSafe液冷合作夥伴計畫旨在評估和驗證用於GRC浸沒式冷卻系統的電介質流體，確保在全球提供對環境負責的解決方案。這些解決方案不僅要合乎材料相容性、性能和安全性，還要確保符合客戶對提高資料中心能源效率、冷卻能力和可靠性的期望。

隨著浸沒式冷卻技術的加速普及，新的冷卻液配方不斷引進市場。至關重要的是，資料中心的終端用戶需要能夠確信他們所使用的冷卻液符合嚴格的標準。除提高資料中心的性能外，該計畫中的所有冷卻液都有助於達成客戶的各種ESG目標。

關於GRC

GRC是浸沒式冷卻技術的權威(Immersion Cooling Authority®)。該公司已獲專利的浸沒式冷卻技術從根本上簡化了資料中心冷卻基礎設施的部署。經由消除對冷卻機、機房空調、空氣處理機、濕度控制器和其他傳統冷卻元件的需求，公司協助企業減少資料中心設計、建造、能源和維護的成本。GRC的解決方案已部署在21個國家，是新一代應用平臺的理想選擇，包括人工智慧、區塊鏈、高效能運算、5G以及其他邊緣運算和核心應用。GRC的系統節能環保，具有韌性、永續和節省空間等特點，能以極短的準備時間部署在幾乎任何地方。更多資訊請造訪https://grcooling.com。

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