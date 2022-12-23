日本第一大润滑油公司加入GRC面向数据中心浸没式冷却的ElectroSafe液冷合作伙伴计划

德州奥斯汀和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球数据中心浸没式冷却领域的领导者GRC® (Green Revolution Cooling®)和日本第一大润滑油公司ENEOS今天宣布，ENEOS将加入GRC的ElectroSafe®液冷合作伙伴计划。

随着ENEOS的浸没式冷却液得到验证，GRC不仅将拥有更多全球可用的冷却液，还建立了一个论坛，让两家公司能够持续合作开发和利用新的冷却液配方和技术进展。

ENEOS Lubricants Company总裁Toru Konishi表示：“ENEOS很高兴加入GRC的这项重要计划，帮助增强数据中心浸没式冷却液的性能和效率。GRC验证了我们的浸没式冷却液，使数据中心用户在提高效率的同时能够更安全、更自信地操作系统。此外，我们将通过与GRC一起研究和推进冷却液开发，帮助实现更安全的冷却液操作，为更广泛的数据中心生态系统增加价值。”

ENEOS不仅是日本第一大润滑油公司，也是世界领先的润滑油制造商之一。随着ENEOS加入ElectroSafe液冷合作伙伴计划，GRC及其客户将受益于ENEOS数十年来在润滑油开发方面积累的大量技术专长。

GRC首席产品官Ben Smith表示：“GRC和ENEOS已经合作数年。随着ENEOS加入GRC的ElectroSafe液冷合作伙伴计划，我们期待这项合作可以扩大和加强双方的关系。ENEOS和GRC将能够为全球的数据中心提供更多的冷却液选择，同时还将继续合作，以改进现有的冷却液并开发新的配方，从而改善运行时间和效率。”

ElectroSafe液冷合作伙伴计划旨在评估和验证用于GRC浸没式冷却系统的电介质流体，确保在全球范围内提供对环境负责的解决方案。这些解决方案不仅要满足材料兼容性、性能和安全性，还要确保满足客户对提高数据中心能源效率、冷却能力和可靠性的期望。

随着浸没式冷却技术的加速普及，新的冷却液配方不断走向市场。至关重要的是，数据中心的终端用户需要能够确信他们所使用的冷却液符合严格的标准。除提高数据中心的性能外，该计划中的所有冷却液都有助于实现客户的各种ESG目标。

关于GRC

GRC是浸没式冷却技术的权威(Immersion Cooling Authority®)。该公司已获专利的浸没式冷却技术从根本上简化了数据中心冷却基础设施的部署。通过消除对冷机、机房空调、空气处理机、湿度控制器和其他传统冷却组件的需求，公司帮助企业减少数据中心设计、建造、能源和维护的成本。GRC的解决方案已部署在21个国家，是新一代应用平台的理想选择，包括人工智能、区块链、高性能计算、5G以及其他边缘计算和核心应用。GRC的系统节能环保，具有弹性、可持续和节省空间等特点，能以极短的准备时间部署在几乎任何地方。更多信息请访问https://grcooling.com。

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