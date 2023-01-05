博莱克威奇将在印度尼西亚交付海水淡化厂，为全球第一大单线铜冶炼厂节约珍贵的淡水资源

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为实现可持续发展承诺，PT Freeport Indonesia (PTFI)已指定博莱克威奇负责为其位于印度尼西亚东爪哇的Manyar冶炼厂设计和管理海水淡化厂的交付。

海水淡化厂将用于支持西巴布亚省Grasberg矿的精矿加工。印度尼西亚新建的国内铜冶炼与精炼厂支持该国的下游战略，即进一步提炼加工后的矿山精矿，并为当地社区和整个国家带来更多经济价值。

PTFI企业规划和业务战略执行副总裁Horst-Dieter Garz表示：“减少水资源消耗是我们兑现可持续发展承诺的重要举措。使用替代水是资源保护的关键。博莱克威奇在替代水技术方面的丰富经验有助于我们实现可持续的业务增长。”

博莱克威奇与其联合运营协议(JOA)伙伴PT Wika合作，将负责执行海水淡化厂的工程、采购、施工和调试工作。

博莱克威奇执行副总裁兼亚太区董事总经理Narsingh Chaudhary表示：“在全球向脱碳和可持续未来转型过程中，采矿业发挥着关键作用。从海洋取水可为当地社区和生态系统节省淡水资源，并确保未来的水资源更可持续、更有弹性且更为可靠。这种方式还能提高效率，减少运营风险和停机时间，进而减少对商业利润的影响。”

海水淡化厂位于Manyar冶炼厂项目附近，海水淡化产能超过1,400立方米/小时，将为铜冶炼厂和贵金属精炼厂提供支持。Manyar冶炼厂总投资30亿美元，设计产能为每年处理170万吨铜精矿，预计将成为世界上最大的单线铜加工设施。

编者注：

BHP已聘请博莱克威奇负责监督其智利Minera Escondida矿Escondida供水扩建(EWSE)项目的设计及建造。该项目为该全球最大铜矿提供100%的淡化水，从而消除对地下水的需求。

博莱克威奇是全球海水淡化领域的领导者，为六大洲的市政和工业客户处理海水、咸涩地下水和废水。公司提供完整的服务方案，从传统的工程和设计服务，到涵盖设计建造全过程的交钥匙方案，并可根据每个客户的需求进行量身定制。

博莱克威奇是部署创新解决方案方面的市场领导者，如低排放和零排放发电、先进的可再生能源项目、替代燃料汽车和能源储存等，可帮助客户识别运营对全球碳循环的影响，以及气候相关风险和机遇；了解新兴的技术组合；构思战略和路线图以消除运营中的碳排放。

关于博莱克威奇

博莱克威奇(Black & Veatch)是一家提供工程、采购、咨询和施工服务的国际性100%员工持股公司，在可持续基础设施建设和创新方面，拥有百余年历史。自1915年以来，我们一直致力于改进世界重要基础设施的韧性和可靠性，在全球各地帮助业主改善了当地人们的生活。我们2021年度总营收超过33亿美元。欢迎关注我们的网站www.bv.com和社交媒体。

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