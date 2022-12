Bynder ontvangt meerderheidsinvestering van Thomas H. Lee Partners

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--De van oorsprong Nederlandse digital asset management (DAM) specialist Bynder ontvangt een meerderheidsinvestering van Thomas H. Lee Partners, L.P. (‘THL’) een vooraanstaande private equity firm die investeert in groeibedrijven. Dankzij dit partnerschap zal Bynder merken beter kunnen ondersteunen bij het beheren van de complexiteit van de groeiende hoeveelheid content, zodat goede content optimaal kan worden ingezet om omzetgroei stimuleren. Als onderdeel van deze transactie zal THL het aandeel van Insight Partners in Bynder overnemen. De transactie wordt naar verwachting begin 2023 afgerond.

Het hoofdkantoor van Bynder is gevestigd in Amsterdam, met grote vestigingen in de Verenigde Staten, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het krachtige, intuïtieve en sterk geïntegreerde DAM-platform van het bedrijf brengt de creatie, het beheer en de distributie van verschillende marketingcontent bij elkaar. Zo maakt dit schaalbare cloud platform betere digitale klantervaringen mogelijk voor duizenden bedrijven over de hele wereld, waaronder Spotify, Puma, Five Guys en Icelandair.

“Bynder is marktleider in een categorie die volgens ons fundamenteel is geworden voor grootschalige digitale marketing”, zeggen Cliff Longley en Jeff Swenson, managing directors bij THL. “De technologie helpt organisaties van iedere grootte bij het versterken van de relaties met hun klanten en stimuleert zo de omzetgroei.”

“DAM is essentieel voor merken die willen groeien in de digitale economie van vandaag en morgen”, zegt Bob Hickey, CEO van Bynder. “Ons platform heeft bewezen dat het bedrijven helpt om efficiënter te werken, om sneller te opereren, om marketing en digitale investeringen te maximaliseren en zo uiteindelijk een concurrentievoordeel te behalen. De vandaag aangekondigde investering zal onze groei versnellen door productinnovatie en voortdurende investeringen in ons partner ecosysteem. Zo kunnen we samen met onze klanten opschalen en kunnen we nog meer merken helpen om uitzonderlijke contentervaringen te leveren.”

THL's partnerschap met Bynder bouwt voort op de investeringsfranchise van het bedrijf in SaaS-producten op het gebied van sales, marketing en commerce. THL is ook investeerder in Bazaarvoice, een full-funnel shopper engagement platform voor de verzameling, curatie en weergave van door gebruikers gegenereerde content, zoals ratings en reviews, foto's en video's; en in inriver, een toonaangevend leverancier van Product Information Management (PIM) software.

“We hebben veel tijd en middelen besteed om goed inzicht te krijgen in de technologische behoeften van marketing- en salesorganisaties”, zegt Jim Carlisle, managing director bij THL en hoofd van zowel Technology & Business Solutions als het THL Automation Fund. “We zijn blij dat we op basis van deze kennis Bynder kunnen ondersteunen in hun missie om klanten te helpen bij het verder uitbreiden van hun business.”

Chris Hall, die Bynder in 2013 oprichtte en deel zal blijven uitmaken van de raad van bestuur, zegt: “Bynder is uitgegroeid van een maatwerkoplossing die we 10 jaar geleden leverden aan één klant, tot een bedrijf met een jaaromzet van 100 miljoen dollar, dat meer dan 500 ‘Byndies’ in dienst heeft en 1,7 miljoen gebruikers bedient bij bijna 4.000 merken over de hele wereld. Met dit nieuwe partnerschap kunnen we nog meer waarde leveren aan zowel onze bestaande als toekomstige klanten.’

THL zal in Bynder investeren via zowel zijn flagship Fund IX als het Automation Fund, het eerste fonds in de private equity-sector dat zich richt op bedrijven die actief zijn op het gebied van automatisering.

Arma Partners en Lincoln International traden op als financieel adviseurs van Bynder bij deze transactie. William Blair & Company trad op als financieel adviseur van THL.

Over Bynder

Bynder gaat veel verder dan het beheren van digitale content. Met dit digital asset management (DAM) platform kunnen teams orde brengen in de chaos van snel toenemende hoeveelheid content en touchpoints.. Met krachtige en intuïtieve oplossingen die aansluiten bij de manier waarop mensen willen werken en een rijk, geïntegreerd ecosysteem, is Bynder de expert die de creatie en het delen van content bij elkaar brengt en transformeert, teams inspireert, klanten biedt wat ze nodig hebben en bedrijven helpt groeien.

De meer dan 500 werknemers van Bynder, beter bekend als ‘Byndies’, vormen samen een wereldwijde groep van digital asset management experts. Bynder telt ruim 1,7 miljoen gebruikers bij bijna 4.000 organisaties, waaronder Spotify, Puma, Five Guys en Icelandair. Bynder is opgericht in 2013 en heeft acht kantoren over de hele wereld, waaronder Nederland, de VS, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VAE. Kijk voor meer informatie op www.bynder.com.

Over Thomas H. Lee Partners, L.P.

Thomas H. Lee Partners, L.P. (‘THL’) is een vooraanstaande private equity firm die uitsluitend investeert in groeibedrijven in het middensegment van de markt in drie sectoren: gezondheidszorg, financiële technologie en diensten, en technologie en bedrijfsoplossingen. THL combineert diepgaande sectorexpertise via een Identified Sector Opportunity (‘ISO’) proces met de interne bedrijfsmiddelen van haar Strategic Resource Group (‘SRG’), om samen met het management grote bedrijven met blijvende waarde te transformeren en verder op te bouwen. De domeinexpertise en middelen van het bedrijf helpen bedrijven op te bouwen, met als doel de groei te versnellen, de activiteiten te verbeteren en duurzame waarde op lange termijn te creëren. Sinds 1974 heeft THL meer dan $34 miljard aan aandelenkapitaal opgehaald en geïnvesteerd in meer dan 160 bedrijven. Ook heeft het meer dan 500 add-on overnames afgerond die bij overname een totale bedrijfswaarde vertegenwoordigen van meer dan $210 miljard. Kijk voor meer informatie op https://thl.com/.