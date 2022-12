Bynder annonce l’arrivée d’un nouvel investisseur : Thomas H. Lee Partners

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Bynder (" la société "), leader mondial de la gestion des ressources numériques (DAM), a annoncé aujourd'hui bénéficier d’un investissement majoritaire de Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL"), fond d'investissement privé qui investit dans des entreprises en croissance. Ce partenariat va permettre à Bynder d'accélérer sa capacité à aider les marques à surmonter la complexité de la prolifération du contenu, en délivrant des expériences digitales exceptionnelles tout en générant des revenus. Dans le cadre de la transaction, THL acquerra la participation d'Insight Partners dans la société. La clôture de la transaction est prévue pour le début de l'année 2023.

Bynder siège à Amsterdam, avec des bureaux aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie et aux Émirats arabes unis. La plateforme DAM de Bynder, puissante, intuitive et intégrée unifie et transforme la création, la gestion et la distribution des actifs marketing. Sa plateforme évolutive et native dans le cloud aide des milliers d'entreprises, dont Spotify, Puma, Five Guys et Icelandair, à améliorer l'expérience digitale de leurs clients.

"Bynder est le leader du marché dans une catégorie qui, selon nous, est devenue fondamentale pour mettre en place un marketing digital à grande échelle”, déclarent Cliff Longley et Jeff Swenson, directeurs généraux chez THL. "Sa technologie aide les marques de toutes tailles à approfondir les relations avec leurs clients et à stimuler la croissance des revenus."

"Un DAM est essentiel pour les marques qui cherchent à prospérer dans l'économie numérique", a déclaré Bob Hickey, PDG de Bynder. "Notre plateforme a fait ses preuves en aidant les entreprises à gagner en efficacité en améliorant la vitesse d'exécution, à maximiser leurs investissements marketing et digitaux, et à obtenir un avantage concurrentiel. L'annonce d'aujourd'hui va accélérer notre croissance grâce à l'innovation produit et à l'investissement dans notre écosystème de partenaires, nous permettant d'évoluer avec nos clients et d'aider encore plus de marques à offrir des expériences de contenu exceptionnelles."

Le partenariat de THL avec Bynder s'appuie sur la franchise d'investissement de la société dans les produits SaaS de vente, marketing et de commerce. THL a également investi dans Bazaarvoice, une plateforme d'engagement clients qui collecte, sélectionne et affiche des contenus générés par les utilisateurs, comme les évaluations et les critiques, les photos et les vidéos, ainsi que dans inriver, un fournisseur de logiciels de gestion des informations produits (PIM).

"Nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources à comprendre les besoins technologiques des entreprises de marketing et de vente", déclare Jim Carlisle, directeur général de THL et responsable des fonds Technology & Business Solutions et THL Automation Fund. "Nous sommes ravis de mettre à profit cette expérience pour aider Bynder à soutenir ses clients dans le développement de leurs activités."

Chris Hall, qui a fondé Bynder en 2013 et continuera de siéger à son conseil d'administration, déclare : "Bynder est passé d'une solution sur mesure que nous avons livrée pour répondre aux besoins d'un seul client il y a 10 ans, à une entreprise de 100 millions de dollars employant 500 Byndies, et servant 1,7 million d'utilisateurs auprès de 4 000 marques à travers le monde. Avec l'annonce de ce nouveau partenariat, nous sommes en mesure d’offrir encore plus de valeur à nos clients actuels et futurs".

THL investira dans Bynder par le biais de son fonds phare, le Fund IX, et de son fonds Automation, premier fonds de capital-investissement dédié aux sociétés d’automatisation.

Arma Partners et Lincoln International ont agi en tant que conseillers financiers de Bynder pour cette transaction. William Blair & Company a agi en tant que conseiller financier de THL.

À propos de Bynder

Bynder va bien au-delà de la gestion des ressources numériques. Sa plateforme permet aux équipes de mettre fin au chaos engendré par la prolifération des contenus et la démultiplication des interlocuteurs et des points de contact. Grâce à des solutions innovantes et intuitives qui tiennent compte de la façon dont les gens veulent travailler et à un écosystème intégré, Bynder est l'allié des marques : la plateforme unifie et transforme la création et le partage des contenus, accompagnant les équipes, clients et entreprises vers la performance. Les plus de 500 collaborateurs de Bynder, ou « Byndies », constituent le plus grand ensemble d'experts en gestion des ressources numériques au monde. Bynder accompagne plus de 1,4 million d'utilisateurs dans plus de 3 700 organisations, dont Spotify, Puma, Five Guys et Icelandair. Fondée en 2013, Bynder dispose de sept bureaux dans le monde, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis. La société est soutenue par Insight Partners. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.bynder.com.

À propos de Thomas H. Lee Partners, L.P.

Thomas H. Lee Partners, L.P. ("THL") est une société d’investissement de premier plan qui investit dans des entreprises en croissance intermédiaire, exclusivement dans trois secteurs : la santé, les technologies et services financiers, et les technologies et solutions d'entreprise. THL associe une expertise sectorielle approfondie par le biais d'un processus d'identification des opportunités sectorielles ("ISO") à des ressources opérationnelles internes dédiées de son groupe de ressources stratégiques ("SRG") pour transformer et construire des grandes entreprises de valeur durable en partenariat avec la direction. L'expertise et les ressources de la société contribuent à la création de grandes entreprises dans le but d'accélérer la croissance, d'améliorer les opérations et de générer une valeur durable à long terme. Depuis 1974, THL a levé plus de 34 milliards de dollars de fonds propres, investi dans plus de 160 entreprises et réalisé plus de 500 acquisitions supplémentaires représentant une valeur globale de l'entreprise à l'acquisition de plus de 210 milliards de dollars.