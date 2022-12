Les travailleurs de Starbucks d'Edmonton déposent une demande d'adhésion au Syndicat des Métallos

EDMONTON, Alberta--(BUSINESS WIRE)--La section locale 1-207 du Syndicat des Métallos a déposé une demande auprès de la commission des relations du travail de l'Alberta (ALRB) en vue d'obtenir un vote d'accréditation au nom des travailleurs et travailleuses de Starbucks au magasin situé au coin de 75 Street et 68th Avenue à Edmonton.

« Les travailleurs de Starbucks à Edmonton bouillonnent de colère à cause de leurs conditions de travail et ils ont pris des mesures pour améliorer leur milieu de travail en se joignant à un syndicat », a déclaré Pablo Guerra, recruteur des Métallos pour l'Ouest canadien.

« Trop de travailleuses et travailleurs de ce Starbucks àEdmonton sont confrontés à de faibles salaires et à des horaires de travail irréguliers et instables qui les empêchent de joindre les deux bouts. Ces travailleurs ont besoin de stabilité, de sécurité d'emploi et de meilleurs salaires, surtout en cette période d'inflation difficile et complexe », a déclaré M. Guerra.

La demande de certification concerne 20 travailleurs au magasin situé au coin de 75 Street and 68th Avenue (établissement n° 4628), situé 7430 68 Ave NW. L'ALRB entendra les objections de Starbucks et devrait autoriser un vote des travailleurs eux-mêmes peu après.

« Le Syndicat des Métallos est heureux de collaborer avec les travailleurs et travailleuses chez Starbucks pour s'assurer qu'ils aient une réelle influence sur leurs conditions de travail. Les baristas travaillent très dur, mais les pratiques d'horaires imprévisibles et sporadiques font en sorte qu'il est difficile de planifier la garde des enfants, de suivre des cours postsecondaires ou même d'occuper un deuxième emploi pour leur permettre de payer leurs factures. Ces travailleurs méritent mieux », a ajouté M. Guerra.

Le Syndicat des Métallos représente les travailleurs de Starbucks dans les magasins de Sherwood Park et Calgary en Alberta, et de Victoria, Surrey et Langley en Colombie-Britannique. Le Syndicat des Métallos représente également 225 000 membres travaillant dans presque tous les secteurs économiques du Canada et est le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, avec 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de nos solides antécédents en matière de création de lieux de travail plus sains, plus sûrs et plus respectueux et de négociations pour obtenir de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires et avantages sociaux et de bonnes pensions.

Les travailleurs qui s’intéressent à adhérer au Syndicat des Métallos peuvent s’informer sur les avantages à l'adresse suivante betterworknow.ca.

